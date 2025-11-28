Música militar este viernes en el Auditorio con motivo del aniversario de la Delegación de Defensa

La Unidad de Música de la Academia del Aire y el Espacio de León, con el capitán Raúl Martínz Villanueva, ofrece un concierto a las seis de la tarde de este viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo con motivo del aniversario de la Delegación de Defensa.

El concierto, de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, se desarrollará en dos partes. En la primera se interpretará las obras "Coronel Rodríguez de Austria" (Grau), "Oviedo" (Marquina), "Alvamar" (Barnes) y "Lexicon of the Gods" (Barnes).

Cartel del concierto. / Delegación de Defensa

En la segunda parte tendrá un claro aire cinematográfico, con una selección de música de películas: "Olimpic Fanfare and Theme" (Williams), "Superman March" (Williams), "Tributo a Nino Rota" (arreglado por Bocci) y "Star Wars Saga" (Williams).

Cada una de las partes durará alrededor de 25 minutos.

Historia de la Unidad

La Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio se encuentra dentro del centro docente militar de la Virgen del Camino.

Se constituye el 1 de julio de 2008 como resultado de la reorganización de las Unidades de Música del Ejército del Aire, dando respuesta a la necesidad de dotar de una Unidad de Música a este centro de formación, donde se forja el espíritu militar y aeronáutico de los Suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio y, en consecuencia, son numerosos los actos y ceremonias militares.

La antecesora de esta Unidad de Música se remonta a 1939, año de la creación del Ejército del Aire, cuando se constituye una Banda de Música en la recién fundada Academia de Aviación, con sede en la Base Aérea de la Virgen del Camino.

Su primer director fue el Capitán D. Manuel Gómez de Arriba, quien en 1951, un año después de que se ubicara en León la Escuela de Especialistas del Aire, fue relevado por el Capitán Miguel Sánchez de Rojas Santos. La Unidad de Música sería disuelta en 1966.

Dentro de sus funciones específicas el Cuerpo de Músicas Militares, perteneciente a los Cuerpos Comunes de la Defensa, tiene por cometido el de prestar el servicio de música en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que incluye la rendición de honores, paradas y desfiles militares, o ceremonias castrenses en general. A éstos, se incluye una importante tarea divulgativa de la música militar mediante conciertos y otros eventos que aportan proximidad y colaboración con la sociedad civil.

Actualmente la plantilla de esta Unidad está formada por un total de 38 componentes: 1 Oficial Director, 1 Suboficial Mayor, 29 Instrumentistas miembros de la Unidad de Música de la ABA y 7 Alumnos de la Escala de Tropa de la Especialidad de Música. Desde diciembre de 2020, el Capitán Martínez Villanueva desempeña el cargo de Director de la Unidad de Música.