Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”

La cuenta atrás ha finalizado. En Oviedo es Navidad. El Alcalde, Alfredo Canteli, junto a los niños con cardiopatías congénitas fueron los encargados de iniciar los 39 días de continua programación que finalizará el día de Reyes. Lo hicieron ante alrededor de 60.000 personas, en palabras del regidor ovetense, que se mostró entusiasmado. "Es impresionante", confesó.

Miles de luces, el gran mercadillo navideño inspirado en Europa y las atracciones del Campo de San Francisco serán tres de los atractivos principales a los que se irán sumando actividades según vayan transcurriendo los días y se acerquen las fechas más importantes. El acto de inauguración tuvo lugar en el escenario instalado en la calle Uría a la altura de la plaza de la Escandalera y los ovetenses acudieron masivamente a uno de los actos más especiales del año.

La tarde comenzó con el concierto con el DJ Axol, que fue calentando el ambiente mientras los ciudadanos remataban las últimas compras del Black Friday y se iban acercando a la principal arteria de Oviedo. Los niños del coro «Joven Divertimento» les tomaron el relevo. Los cañones de nieve fueron sustituidos este año por ocho máquinas de pompas de burbujas y la presencia del Alcalde en la calle Uría hizo que el momento más emocionante se fuese acercando. Las farolas se apagaron para que el encendido de la Navidad fuese de lo más espectacular. Tres, dos y uno. Los 790 arcos, los 380 motivos navideños y 230 figuras de 3D se encendieron de golpe.

También lo hicieron los 25 letreros que dan la la bienvenida a los barrios. En total, los diferentes motivos festivos llegarán a 219 calles y plazas, 40 puntos en la zona rurales y 33 centros sociales.a concejalía de Alumbrado, liderada por Nacho Cuesta, incorpora este año varias novedades. Al gigantesco cono de luz que dará la bienvenida a los conductores en la plaza de la Cruz Roja, se suman las decenas de bolas plateadas hinchables de distintos tamaños –algunas de hasta dos metros de diámetro– en la plaza del Ayuntamiento y se han instalado códigos QR en los diferentes elementos para acceder a la web del Ángel de Javi. Se trata de la campaña que ha puesto en marcha la familia del pequeño enfermo para conseguir un millón de euros y poder tratarle contra su trastorno del neurodesarrollo con regresión, una investigación aún en fase experimental.

De igual forma, el Campo de San Francisco será el espacio para los niños. El paseo del Bombé alberga la exposición "Loca Navidad" con una estética y elementos totalmente renovados a los del año pasado. No faltará la casa de Santa Claus y el Grinch. También habrá noria, tren, tiovivo y la pista de hielo. El paseo de la Herradura volverá a albergar un año más la zona de hostelería con bebidas típicas para estas fechas del año. Además, la Rosaleda acogerá un tobogán y un renovado circuito de hinchables que lucirán una nueva imagen.