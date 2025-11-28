El "potente proyecto" con el que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031: esto es lo que se sabe de la candidatura

La primera fase para que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031 está a punto de llegar a su fin. El dossier de setenta páginas ha de entregarse antes del 26 de diciembre y el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón ya ha finalizado la redacción del «Bid Book». El documento se encuentra estos días en fase de diseño y de traducción al inglés. «Queremos que sea perfecta; son documentos muy técnicos y estamos trabajando con dos traductores para buscar las mejores palabras para los conceptos». También se traducirá al asturiano. Así lo explica el coordinador de la candidatura, Pepe Mompeán, quien se muestra «muy satisfecho» del trabajo hecho en estos ocho meses en los que el equipo ha elaborado el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025–2035 (PECO 2035) y la redacción de la candidatura. Dos proyectos «muy potentes y poderosos» con una amplia visión de futuro.

Uno de los objetivos de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura es 2031 es «unir Europa». El equipo lleva meses reivindicando que este proyecto servirá de nexo común ante los momentos críticos que vive el viejo continente. Hoy, se cumplen 1.354 días de la invasión de Rusia en Ucrania. Además, la polarización, la fragmentación, la agresividad y las desigualdades son otros de los síntomas que indican que se necesita un cambio para mirar al futuro. De ahí, nace una de las primeras palabras del lema del proyecto: «Puxa Europa. The future is now!». «Puxa es una llamada de urgencia al terrible escenario que tenemos; Europa se juega mucho y la cultura tiene que tener un papel mucho más protagonista», detalla Mompeán.

Conseguirlo es un reto complicado. Es por ello que el equipo lleva ocho meses trabajando a fondo para lograrlo. «Estamos muy satisfechos y somos conscientes de que hemos hecho muchísimo en muy poco tiempo».

Esencial para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura es tener un plan estratégico cultural. Un documento del que carecía Oviedo y se ha sembrado de forma «muy rápida» y eficiente y ya cuenta con el respaldo de los grupos municipales. «Nos han felicitado», destaca. El martes será debatido en el Pleno del martes y correspondiente al mes de diciembre.

Una de las claves de todo el proceso de elaboración ha sido la participación ciudadana. El equipo se ha reunido con todo tipo de agentes sociales y culturales y ha cosechado el apoyo de todas las instituciones, como los concejos vecinos con más habitantes, la Universidad de Oviedo, la Junta General del Principado, el Ejecutivo de Adrián Barbón, la Fundación Princesa de Asturias, la Ópera de Oviedo o grandes personalidades como el catedrático Carlos López-Otín o Alfonso Palacio, exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias y director adjunto de Conservación e Investigación. Todos ellos, y otros representantes hasta llegar a los veintiocho, forman parte del Consejo de Capitalidad, que celebró su última reunión este martes. «La capitalidad cultural es una oportunidad increíble en Asturias y todos se están alineando alrededor de este reto; hay un consenso increíble». .

Con las bases asentadas toca mirar al futuro. Mompeán cree que uno de los objetivos prioritarios es «cambiar la manera de trabajar». En su opinión, hay que profesionalizar la cultura, trabajar con la mirada más amplia y que las instituciones apoyen a las muchas iniciativas que hay a lo largo de los 78 concejos asturianos. «Hay proyectos muy buenos como el Prestoso Fest o Puru Remangu que tienen una mentalidad muy interesante y se han buscado apoyos por su cuenta. Tenemos que captar a esa gente para apoyarles desde las instituciones».

La carrera para ser Capital Europea de la Cultura 2031 consta de una docena de competidores. A Oviedo se suman Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo. La lista puede crecer hasta dentro de un mes con la presentación del dossier. Cerrado el plazo de entrega, el jurado anunciará durante los primeros compases de 2026 las ciudades que pasarán la primera criba. Después tendrán todo el próximo año para redactar el proyecto final. La ciudad elegida se anunciará a principios de 2027 y cogerá el testigo de esta distinción internacional que ya han ostentado cuatro grandes ciudades. La primera fue Madrid en 1992, Santiago de Compostela en 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016.

También será galardonada en 2031 una ciudad de Chipre. Tan solo Victoria ha pasado a la última fase. «La ciudad finalista tendrá la oportunidad de consolidar el legado de La Valeta 2018 y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades de cooperación e intercambio cultural en toda Europa. Su riqueza cultural y las tradiciones son ejemplos brillantes de la diversidad cultural europea», subrayó el comisionado para la equidad intergeneracional, la juventud, la cultura y el deporte, Glenn Micallef, y así lo recoge la Comisión Europea. n