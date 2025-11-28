Así prevé Oviedo desplegar la Zona de Bajas Emisiones: "Será algo relativamente light"

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo entrará en vigor el 1 de enero con la activación del anillo interior, una medida que marca el inicio efectivo del proyecto de movilidad sostenible impulsado por el Ayuntamiento y financiado con 7,3 millones de euros de fondos europeos. Aunque se trata de una obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes, el equipo municipal insiste en que la aplicación será gradual y con un carácter “informativo y pedagógico” en sus primeras semanas.

El anuncio fue realizado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, este viernes, tras el minuto de silencio mensual que la corporación guarda en recuerdo de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tras el acto, el edil aprovechó para trasladar un mensaje claro de tranquilidad. “Quiero transmitir a los ciudadanos lo que venimos diciendo desde hace tiempo: que todo el mundo esté tranquilo”, afirmó, poniendo el acento en que la implantación de la medida se hará con flexibilidad. “La puesta en escena va a ser relativamente light. No vamos a estar ahí, como alguno quiere dar a entender, con afán recaudatorio ni de imponer sanciones, ni muchísimo menos”, subrayó.

La primera fase del proyecto se centrará en el entorno del Campo San Francisco y el Antiguo, dos de las zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental y patrimonial. Se trata de áreas de gran tránsito peatonal y alta concentración de actividades culturales y turísticas, donde la reducción de emisiones puede tener un impacto directo en la salud y en la calidad de vida. El objetivo es avanzar hacia un modelo urbano más limpio, moderno y sostenible, y hacerlo de forma progresiva. Prado insistió en que se trata de un proyecto pensado “para el bien de todos los ovetenses” y que responde a una normativa estatal y europea. “Es una obligación, no es una normativa del Ayuntamiento. Estamos obligados a hacerlo”, recordó.

Pese a la importancia de la fecha del 1 de enero, el edil recalcó que el impacto inicial será limitado. Según los cálculos municipales, solo uno de cada diez coches se verá afectado en esta primera etapa. La mayoría de los vehículos que circulan habitualmente por la ciudad cuentan con distintivos ambientales suficientes o entran dentro de las numerosas excepciones previstas por la normativa. “Las excepciones van a ser muchas. Todo el mundo va a poder entrar a sus garajes, a sus residencias, que es lo que más me trasladan por la calle”, comentó.

Otro aspecto relevante es el uso de la pegatina ambiental de la DGT. La concejalía de Seguridad Ciudadana recuerda que no es obligatorio llevarla colocada, aunque sí muy recomendable para agilizar los controles y evitar confusiones. La etiqueta permite identificar de forma rápida la categoría ambiental del vehículo y facilitará la labor de los agentes, especialmente durante las primeras semanas, en las que el Ayuntamiento priorizará la información y la concienciación.

El consistorio complementará la puesta en marcha con una campaña informativa, que detallará calles afectadas, excepciones y funcionamiento de los accesos. Con esta entrada en vigor, Oviedo inicia una transición hacia una movilidad más sostenible en el corazón de la ciudad, confiando —como dijo Prado— en que, “como se suele decir aquí en Asturias, al cocer, todo mengua”.