El PSOE acusa a Canteli de "desmontar" los programas de cooperación internacional de las ONGDs de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su concejala Marisa Ponga, denunció que el equipo de gobierno, con Canteli a la cabeza, ha abandonado años de colaboración municipal con el trabajo que realizan las ONGDs del concejo con un nuevo recorte presupuestario. "Recorte a recorte, Canteli está desmontando los programas de cooperación internacional de las ONGDs de Oviedo", aseguró la edil socialista.

El PSOE ha criticado que el equipo de gobierno haga las ayudas a proyectos de cooperación bianuales, lo que retrasará la próxima convocatoria hasta 2027. Según Ponga, la cuantía para 2025 y 2026 será de 350.000 euros por año, un 27% menos que en 2024 y un 44,4% menos que en 2023, cuando las ayudas llegaban a 630.000 euros, lo que, a su juicio, "frena los proyectos de cooperación".

Los socialistas definen esta acción como un "recorte mal disimulado" y anunciaron que pondrán esta situación sobre la mesa en el pleno del próximo martes. "Canteli ha eliminado del presupuesto municipal para el próximo año la partida reservada para emergencias humanitarias, dejando al Ayuntamiento sin capacidad para responder a los pedidos de ayuda que hagan las entidades ante cualquier catástrofe en este mundo cada vez más inestable", remarcó Ponga.

"No podrá superar el 8% del coste total, lo que limita la capacidad de acción de las organizaciones y evidencia la falta de compromiso del equipo de gobierno con la cooperación. Todo para disimular el impacto de sus recortes con ayudas menores para cada proyecto", concluyó Ponga, recordando que el PSOE lleva años denunciando los recortes sostenidos en materia de cooperación desde que Canteli llegó al gobierno municipal.