Alberto Rionda, líder de "Avalanch" que toca hoy en Oviedo: "Después de 30 años, lo difícil es quitar temas del repertorio"

Alberto Rionda (Oviedo, 1962) llega hoy a Oviedo (Tribeca Live, 20.30 horas, 27 euros), con la gira del 30 aniversario de "Avalanch", una de las bandas más aclamadas en el mundo del metal en España y Latinoamérica.

¿Qué significa tocar aquí?

Es llegar a casa, a una sala emblemática, con ganas de tocar delante de mi público. Esta es una banda asturiana, sé que ahora mismo no es así porque soy el único asturiano de la formación, pero como fue semilla de músicos asturianos, la gente sigue llamándola asturiana, y me mola.

¿En qué momento están ahora?

En el de echar la vista atrás y sentirse orgulloso de todo lo conseguido, de todas esas canciones, de la legión de fans que tenemos por todo el mundo. Damos gracias y miramos al futuro.

¿Qué están percibiendo en esta gira?

Cariño. Y nos sorprende ver gente joven, hay relevo generacional. Nos sentimos muy recompensados y reconfortados.

¿Qué sonará hoy?

Es un repertorio de estos 30 años resumido en un par de horas, con un show muy renovado, artistas con energía nueva y un vocalista excepcional, José Pardial.

¿Cuáles son esas canciones más especiales?

El problema del set-list después de tantos años es más qué quitamos. Hay algunos que tenemos que tocar sí o sí: "Xana", "Mil motivos", "Alas de cristal"... Pero todo lo que tenemos en el repertorio es imprescindible.

¿Cuando toca en directo estas canciones se acuerda del momento en que surgieron y del tiempo transcurrido?

En directo me llama mucho la atención cómo esos temas calaron en tanta gente de distintos puntos de la geografía española y latinoamericana. En "Xana" el cantante empieza con la primera frase y en cualquier lugar del mundo el público canta a capela el resto. Es un momento mágico, la verdad.

Hablaba de mirar al futuro. ¿Cuáles son los nuevos planes?

El año que viene empezaremos a trabajar en el proximo album en enero. Tenemos ganas de seguir aportando y de continuar el ciclo natural, de hacer gira, entrar la estudio, componer, hacer gira... Es un movimiento muy bonito en las bandas, cuando cambias de un tercio a otro, cuando saboreas el final de la gira y empiezas a pensar en grabar el próximo disco.