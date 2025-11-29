Belenes que crecen y miran a los 60 en Oviedo

Con las puertas aún cerradas del espacio expositivo de Trascorrales había expectación en el exterior por conocer los belenes que se mostrarán en el céntrico edificio hasta el 6 de enero. Decenas de personas esperaban a que el príncipe Abdeladid, enviado de sus majestades los Reyes Magos, acompañado de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, inaugurasen la muestra. «Va a ser un éxito», subrayó la edil ante los congregados en un acto en el que la bandina tradicional Xácara interpretó conocidos villancicos.

Alrededor de 500 piezas forman los nacimientos elaborados e instalados por la Asociación Belenista de Oviedo, que cada Navidad ofrece nuevas propuestas. A su diseño y elaboración dedican los integrantes del colectivo muchas horas a lo largo de todo el año. «A finales de enero ya tenemos los bocetos para empezar a trabajar para la Navidad», aseguró Eulalia Nacimiento, presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo.

La concejala de Festejos, tercera por la izquierda, junto al príncipe Abdeladid y Eulalia Nacimiento. / Irma Collín

Este año, el colectivo ha instalado en Trascorrales el belén hebreo, el de mayores dimensiones de los que ha diseñado, de 45 metros cuadrados. Frente a él un nacimiento cubierto, de 35 metros cuadrados y con la presencia del mar. A unos pasos, se han recreado, explicó Eulalia Nacimiento, «la Navidad en casa de nuestros abuelos», en un salón «con espumillón colgado en los cuadros y figuritas pequeñas» en el belén colocado sobre una mesa. No faltan en la estancia el teléfono de rosca ni la máquina de escribir.

Completa la estampa un Seat 800 al que se le tuvieron que quitar los espejos retrovisores para que entrase por la puerta. En el otro extremo de la sala se exhibe una exposición de belenes troquelados antiguos y un photocall de los tres Reyes Magos.

En los nacimientos que se muestran en Trascorrales han trabajado dieciocho personas, varias de ellas incorporadas a la asociación en los cursillos que organiza en marzo. Del equipo forma parte Ana Gómez, que sigue los pasos de su abuelo, que formó parte ya de la primera asociación belenista. «Me encanta, me gusta todo de la labor, desde centrarse en lo pequeño al montaje», indicó. Lleva diez años en la Asociación Belenista de Oviedo, aunque cultiva esta afición desde que era una niña.

El único escultor belenista de la región

El vegadense Eduardo Cotarelo, único escultor belenista de Asturias y de la cornisa cantábrica, muestra cinco de sus figuras junto a las de maestros como el madrileño José Luis Mayo. «Dio un vuelco al belenismo y es reconocido mundialmente», indicó. Para Cotarelo, que es veterinario, la escultura es una afición y es «autodidacta». Un pastor, tres mulos y un burro son las figuras que elaboró para uno de los belenes de Oviedo. También tuvo encargos de Pamplona, Sevilla o Gijón.

Eduardo Cotarelo, con sus cinco figuras a la derecha. / Irma Collín

Unos diseños que Pili Rodríguez y María Teresa Blanco elogiaron. «Venimos todos los años. Nos gustan mucho los nacimientos instalados en esta ocasión», resaltan pocos minutos después de que la comitiva del príncipe Abdeladid llegase a Trascorrales tras realizar la ofrenda floral en el nacimiento expuesto en la plaza de la Catedral.