Esta es la inédita iniciativa que acogerá Oviedo para reivindicar un símbolo de la asturianía

Oviedo se suma este año a la fiebre por la madreña con la celebración de su primera “madreñada”, una cita festiva que pretende reivindicar el valor cultural del tradicional calzado de madera y que ya triunfa en León, donde acaba de reunir a más de medio millar de personas. La capital asturiana intentará ahora replicar ese éxito el domingo 21 de diciembre, coincidiendo además con la multitudinaria carrera de Papá Noel que recorrerá la ciudad el mismo día.

La iniciativa parte de un grupo de amigos unidos por su pasión por la cultura asturiana: Luis Collado (El Entrego), Iván Testón (Caso), Lluques Díez (Valdesoto) y Denis Soria (Tolivia), guía turístico y responsable del proyecto Ser Asturianu. Juntos han decidido trasladar a Oviedo una tradición que los asturianos ya conocían como participantes en la madreñada leonesa. “Queremos crear un evento popular, un día de la madreña que no sea institucionalizado, en el que la gente lo pase bien y reivindique lo que somos”, explica Soria.

El organizador defiende que la madreña “no es algo antiguo que rescatar, es una pieza viva de nuestro patrimonio”. A su juicio, si muchos han dejado de calzarla “no es por falta de utilidad, sino por vergüenza”. De ahí su empeño en visibilizarla en un entorno urbano y en pleno centro de Oviedo. Soria destaca además el papel de su compañero Iván Testón, vinculado al Museo de la Madreña de Caso, donde conserva piezas heredadas de su abuelo: “Está mal dignificado; queremos poner en valor ese patrimonio”.

Programa de la jornada

La celebración arrancará a las 11.00 horas con una visita guiada en la plaza de la Catedral, titulada Historia de la madreña n’Uviéu. Conducida por el propio Soria, la ruta repasará el papel histórico de la madreña en la ciudad, desde su presencia en el entorno catedralicio hasta la tradición de los madreñeros.

A las 12.00 horas, comenzará la Madreñada, una caminata colectiva en madreñes que partirá del Fontán y finalizará de nuevo ante la Catedral. La organización anima a los participantes a llevar instrumentos para ambientar el recorrido y a sumarse después a un vermut en la plaza del Paraguas, donde continuará el ambiente festivo.

Los promotores ultiman el cartel de la jornada, con la intención de que esta primera edición siente las bases de un evento anual. “Queremos que la madreña tenga el día que merece en Oviedo”, resume Soria.