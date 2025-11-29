IU votará en contra del Plan de Movilidad de Oviedo por la "falta de diálogo total" del gobierno

Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo anunció este viernes que votará en contra del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el Pleno de diciembre. La formación lamenta la “falta total de diálogo” del gobierno municipal y asegura que el documento “no nace del consenso”, a pesar de que definirá la movilidad de la ciudad durante la próxima década.

Según IU, el grupo intentó en todo momento que el plan se construyera desde el acuerdo, al tratarse de “una estrategia de ciudad” que afecta directamente a la calidad de vida de los ovetenses. Sin embargo, denuncian que el equipo de gobierno “no ha querido negociar ni acercarse a posiciones de pacto”.

La coalición critica especialmente que el PMUS incorpore “proyectos ajenos a la movilidad sostenible”, como la Ronda Norte, el parking del Campillín o la ampliación del de la Escandalera, actuaciones que, a su juicio, responden al programa electoral del PP y “distorsionan el sentido del plan”.

“El gobierno ha preferido imponer su programa electoral, incorporando proyectos como la Ronda Norte o nuevos parkings que nada tienen que ver con una movilidad sostenible”, declaró el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, quien considera “imposible” alcanzar así un acuerdo beneficioso para el conjunto de la ciudad.

IU lamenta que el PMUS no haya seguido la senda de grandes consensos como el Pacto Cultural por la Capitalidad Europea, que califican de ejemplo de diálogo entre fuerzas políticas. La coalición insiste en su compromiso con una movilidad “centrada en el interés general” y acusa al gobierno de renunciar al consenso y al trabajo conjunto: “El resultado es un documento sin el respaldo del resto de grupos ni de la mayoría de los ovetenses”, concluyen.