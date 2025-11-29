Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moscovitas® sin gluten: el sabor de siempre, para todos

Las opciones sin gluten y los estuches regalo de Rialto se consolidan como las favoritas para estas fiestas

Moscovitas de Rialto sin gluten

Moscovitas de Rialto sin gluten

L. L.

La Navidad invita a compartir. Y cada vez más familias, empresas y particulares eligen hacerlo con Moscovitas®, el icónico dulce artesano elaborado desde 1926 en el obrador de Confitería Rialto,

en Oviedo. Su combinación de almendra marcona y chocolate ha convertido a este producto en un emblema de la pastelería gourmet asturiana, presente en mesas y celebraciones de todo el país.

Moscovitas de Rialto

Moscovitas de Rialto / Cedida a LNE

Entre las opciones más demandadas estas semanas destacan especialmente las Moscovitas sin gluten, que mantienen el mismo sabor, textura y proceso artesanal que las tradicionales. "Muchos

clientes nos piden ya directamente la versión sin gluten, aunque no haya intolerancias. Quieren asegurarse de que todos puedan disfrutarlas sin preocuparse", explican desde la firma. La acogida ha sido tan positiva que se han convertido en una de las referencias más solicitadas de la temporada.

Turrones de Moscovita, otro de los imprescindibles de Rialto

Turrones de Moscovita, otro de los imprescindibles de Rialto / Cedida a LNE

También ganan protagonismo los estuches regalo, perfectos para sorprender con un detalle elegante, práctico y sabroso. El Estuche Joyero y el Estuche de 3 Coberturas son los preferidos por quienes buscan una presentación cuidada, pensada tanto para regalar como para compartir.

Por su parte, el Turrón de Moscovitas®, con el inconfundible sabor de almendra y chocolate, vuelve a posicionarse como una de las opciones favoritas para las sobremesas navideñas.

Estuche regalo con las tres variedades de Moscovitas

Estuche regalo con las tres variedades de Moscovitas / Cedida a LNE

La colección completa está disponible en los puntos de venta habituales, en la tienda online de Rialto y también en el pop-up de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, donde el sabor asturiano se abre paso entre maletas y destinos.

Porque en estas fechas, el verdadero lujo es que nadie se quede fuera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  3. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  4. Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
  5. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
  6. La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras
  7. La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
  8. Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito

Alberto Rionda, líder de "Avalanch" que toca hoy en Oviedo: "Después de 30 años, lo difícil es quitar temas del repertorio"

José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana: "La aplicación de la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo será light"

Moscovitas® sin gluten: el sabor de siempre, para todos

Moscovitas® sin gluten: el sabor de siempre, para todos

Centro deportivo Atlas, el tatami donde crecen pequeños y mayores

El "potente proyecto" con el que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031: esto es lo que se sabe de la candidatura

El "potente proyecto" con el que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031: esto es lo que se sabe de la candidatura

Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”

Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”

Giros como una noria y primeros deslizamientos: así es la Navidad en el pulmón verde de Oviedo

Giros como una noria y primeros deslizamientos: así es la Navidad en el pulmón verde de Oviedo

Alarma en pleno centro de Oviedo: la presencia de un hombre en una azotea moviliza a bomberos y policías

Alarma en pleno centro de Oviedo: la presencia de un hombre en una azotea moviliza a bomberos y policías
Tracking Pixel Contents