Moscovitas® sin gluten: el sabor de siempre, para todos

La Navidad invita a compartir. Y cada vez más familias, empresas y particulares eligen hacerlo con Moscovitas®, el icónico dulce artesano elaborado desde 1926 en el obrador de Confitería Rialto,

en Oviedo. Su combinación de almendra marcona y chocolate ha convertido a este producto en un emblema de la pastelería gourmet asturiana, presente en mesas y celebraciones de todo el país.

Moscovitas de Rialto / Cedida a LNE

Entre las opciones más demandadas estas semanas destacan especialmente las Moscovitas sin gluten, que mantienen el mismo sabor, textura y proceso artesanal que las tradicionales. "Muchos

clientes nos piden ya directamente la versión sin gluten, aunque no haya intolerancias. Quieren asegurarse de que todos puedan disfrutarlas sin preocuparse", explican desde la firma. La acogida ha sido tan positiva que se han convertido en una de las referencias más solicitadas de la temporada.

Turrones de Moscovita, otro de los imprescindibles de Rialto / Cedida a LNE

También ganan protagonismo los estuches regalo, perfectos para sorprender con un detalle elegante, práctico y sabroso. El Estuche Joyero y el Estuche de 3 Coberturas son los preferidos por quienes buscan una presentación cuidada, pensada tanto para regalar como para compartir.

Por su parte, el Turrón de Moscovitas®, con el inconfundible sabor de almendra y chocolate, vuelve a posicionarse como una de las opciones favoritas para las sobremesas navideñas.

Estuche regalo con las tres variedades de Moscovitas / Cedida a LNE

La colección completa está disponible en los puntos de venta habituales, en la tienda online de Rialto y también en el pop-up de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, donde el sabor asturiano se abre paso entre maletas y destinos.

Porque en estas fechas, el verdadero lujo es que nadie se quede fuera.