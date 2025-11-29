Moscovitas® sin gluten: el sabor de siempre, para todos
Las opciones sin gluten y los estuches regalo de Rialto se consolidan como las favoritas para estas fiestas
L. L.
La Navidad invita a compartir. Y cada vez más familias, empresas y particulares eligen hacerlo con Moscovitas®, el icónico dulce artesano elaborado desde 1926 en el obrador de Confitería Rialto,
en Oviedo. Su combinación de almendra marcona y chocolate ha convertido a este producto en un emblema de la pastelería gourmet asturiana, presente en mesas y celebraciones de todo el país.
Entre las opciones más demandadas estas semanas destacan especialmente las Moscovitas sin gluten, que mantienen el mismo sabor, textura y proceso artesanal que las tradicionales. "Muchos
clientes nos piden ya directamente la versión sin gluten, aunque no haya intolerancias. Quieren asegurarse de que todos puedan disfrutarlas sin preocuparse", explican desde la firma. La acogida ha sido tan positiva que se han convertido en una de las referencias más solicitadas de la temporada.
También ganan protagonismo los estuches regalo, perfectos para sorprender con un detalle elegante, práctico y sabroso. El Estuche Joyero y el Estuche de 3 Coberturas son los preferidos por quienes buscan una presentación cuidada, pensada tanto para regalar como para compartir.
Por su parte, el Turrón de Moscovitas®, con el inconfundible sabor de almendra y chocolate, vuelve a posicionarse como una de las opciones favoritas para las sobremesas navideñas.
La colección completa está disponible en los puntos de venta habituales, en la tienda online de Rialto y también en el pop-up de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, donde el sabor asturiano se abre paso entre maletas y destinos.
Porque en estas fechas, el verdadero lujo es que nadie se quede fuera.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Oviedo sorprende con una novedad navideña que nadie esperaba… y que solo podrán disfrutar los que cumplan un requisito