El plan de ahorro energético en las sedes regionales de Oviedo aborda su última actuación

La actuación en la sede de la Consejería de Ciencia, el quinto edificio en el que actuará el Principado en Oviedo, tiene que acabar antes de julio para cumplir los plazos fijados por los fondos europeos

La sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

La sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. / LNE

Elena Peláez

Oviedo

La última de las cinco actuaciones para reducir la factura eléctrica más del 30% en edificios públicos ubicados en Oviedo que impulsa el Principado está a punto de comenzar. La obra de mejora de la eficiencia energética en el inmueble que alberga la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, emplazado en la plaza de España, fue adjudicada por un importe de 310.367 euros.

Los trabajos, divididos en dos lotes, tienen que estar concluidos el 30 de junio del próximo año al ser financiados, en su mayor parte, con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE). Su plazo de ejecución es de siete meses, con lo que si se inician en diciembre concluirían en ese mes fijado como límite. La actuación no obligará a trasladar a los empleados.

Las cinco obras incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), coordinado por la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, suman 9 millones de euros en los presupuestos de licitación, rebajados a 6,5 millones en las cinco adjudicaciones. Las obras se iniciaron en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu).

La mejora de la eficiencia energética en el edificio que alberga la Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, en el barrio del Cristo, fue la siguiente en ser adjudicada. Le siguieron la sede de la Consejería de Hacienda, en la calle Hermanos Menéndez Pidal, y el Palacio de Justicia, donde se desarrollan las obras actualmente.

Dos lotes

El plan regional de mejora de la eficiencia energética se extiende fuera de Oviedo, al juzgado de Cangas del Narcea, con una inversión de 4,9 millones de euros. La actuación en el edificio de la Consejería de Ciencia fue adjudicada a las empresas Vareser, con un presupuesto de 215.380 euros, y a Llumera Astur, con 94.987 euros. La primera de ellas se encargará de colocar un sistema de gestión inteligente de las instalaciones técnicas del edificio mientras que Llumera Astur instalará el nuevo sistema de iluminación, sustituyendo las luminarias existentes por otras de tecnología led.

La actuación tienen como objetivo lograr una gestión inteligente y eficiente de las instalaciones, logrando un notable ahorro energético. El edificio fue construido en 1945 y reformado hace veinte años, pero el desarrollo tecnológico hizo que quedase obsoleta.

