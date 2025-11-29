El PSOE urge un plan para garantizar el acceso de los servicios de emergencia a los núcleos rurales de Oviedo

El incendio registrado hace pocos días en una vivienda del núcleo de Casielles, en Las Caldas, ha reavivado las críticas del PSOE sobre el estado de los accesos a la zona rural de Oviedo. La concejala socialista Sonia Fidalgo alertó este sábado de que el suceso, además de causar daños materiales, ha puesto en evidencia “un problema aún más serio: la enorme dificultad de acceso que existe para llegar hasta este y otros núcleos rurales de nuestro concejo”.

Según explicó Fidalgo, las vías de Casielles son “extremadamente estrechas” y presentan un trazado que dificulta la entrada de vehículos de emergencia, especialmente camiones de bomberos. “Durante la intervención, los servicios de emergencia encontraron obstáculos significativos para acceder a la vivienda afectada, lo que provocó demoras críticas en una situación donde cada minuto puede resultar determinante”, señaló.

La edil recalcó que esta carencia no se limita a Casielles, sino que afecta a buena parte de la zona rural del municipio, donde existen “problemas estructurales” que requieren una intervención planificada por parte del Ayuntamiento. Por ello, el PSOE reclama una revisión integral de las vías rurales, mejoras en la señalización, adecuación de los accesos y una planificación que permita detectar los puntos más vulnerables ante una emergencia.

“Hoy por hoy, muchas personas de nuestros pueblos están en situación de riesgo simplemente porque a sus casas no se puede llegar con garantías”, advirtió Fidalgo, que considera que el incendio debe ser “una llamada de atención” para actuar sin demora.

El Grupo Socialista llevará al Pleno de la próxima semana una batería de preguntas para aclarar qué dificultades concretas encontraron los servicios de emergencia en Casielles y si el equipo de gobierno tiene previsto ejecutar mejoras o plantear soluciones alternativas. También solicitarán saber si existe intención de elaborar un diagnóstico completo del estado de las vías rurales, su señalización y accesibilidad, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos.