Aparatoso accidente en Oviedo: una peatona resulta herida tras resbalar en un paso de cebra

Pasada la una y media del mediodía de este sábado, la tranquilidad habitual de las inmediaciones de la plaza de América se quebró durante varios minutos a causa de un incidente que mantuvo en vilo a viandantes y conductores. Una mujer que cruzaba la avenida de Galicia por el paso de cebra más próximo a la plaza acabó en el suelo tras patinar sobre la pintura mojada de las franjas blancas, una superficie que, en días de lluvia, se convierte en una trampa resbaladiza para muchos peatones. La caída, tan aparatosa como inesperada, dejó a la víctima tendida en el asfalto, consciente pero con dificultades para incorporarse por sí misma, lo que activó de inmediato las alarmas entre quienes presenciaron la escena.

En cuestión de minutos, una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar para regular el tráfico y evitar que la situación derivase en un incidente mayor. Los agentes, junto a varios ciudadanos que se acercaron para prestar ayuda, protegieron a la mujer cubriéndola con una manta térmica mientras aguardaban la llegada de los servicios sanitarios. Esa imagen —una persona inmóvil rodeada de agentes y vecinos intentando tranquilizarla— llamó poderosamente la atención de quienes pasaban por la zona, generando un pequeño remolino de preocupación en torno al cruce.

Afortunadamente, y pese al dispositivo que se desplegó, las primeras valoraciones apuntan a que las lesiones no revestirían gravedad, a falta de que sean las pruebas médicas las que determinen el alcance definitivo del golpe. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para descartar daños mayores.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado, aprovecharon el incidente para recordar la necesidad de extremar la precaución en jornadas de lluvia, cuando tanto aceras como pinturas viales se convierten en superficies más peligrosas de lo habitual. «Las caídas en días así son frecuentes y, en ocasiones, pueden derivar en lesiones de consideración», señalan. Un aviso que llega en plena racha de precipitaciones y que subraya la importancia de caminar con calma, sobre todo en zonas donde la mezcla de agua y pintura convierte cada paso en una lotería. n