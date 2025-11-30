Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto

El Ayuntamiento de Oviedo ultima la licitación que abrirá la puerta a que el Palacio de los Deportes acoja actividades culturales y musicales, incluidos un mínimo de seis conciertos de San Mateo a partir de 2027 (cuando finaliza el contrato del recinto de La Ería), dentro de un paquete mínimo de quince eventos anuales, ampliables a diez más –en total, 25–, siempre y cuando no coincidan con la actividad deportiva, prioritaria en el recinto. La gestión correrá a cargo de un operador privado seleccionado mediante concesión demanial, que debe acreditar solvencia y pagar un canon por el recinto.

La concejalía de Proyectos Estratégicos, dirigida por Nacho Cuesta, ultima el concurso público para la explotación del recinto cuando no esté destinado a su función principal, la deportiva. El contrato tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables por otros dos, con el fin de garantizar una programación estable y, a la vez, obtener recursos para conservar el pabellón.

El Palacio de los Deportes, con 13.000 metros cuadrados de superficie, generará ingresos a través de un canon compuesto por dos partes. La primera, fija, ascenderá a 5.233,47 euros por cada montaje y desmontaje de la pista de parqué, operativa que seguirá realizando personal municipal. La segunda, variable, será de 6.561,17 euros por cada día de actividad, sin incluir los tiempos de montaje y desmontaje de las infraestructuras asociadas a los eventos. Esta última será la cuantía sobre la que competirán los licitadores.

El Ayuntamiento exigirá a las empresas interesadas una sólida experiencia. Entre los requisitos figuran haber gestionado en los últimos tres años recintos cubiertos con aforos superiores a 5.000 personas sentadas —u 8.000 combinando pie y asiento— en los que se hayan celebrado al menos veinte eventos no deportivos anuales, así como acreditar un volumen de negocio de dos millones de euros en el mejor de sus tres últimos ejercicios.

La valoración incluirá criterios como la calidad del equipo gestor propuesto, la capacidad para atraer público de fuera de Asturias, la contratación de artistas de relevancia nacional e internacional, la programación específica para San Mateo y el impulso a creadores regionales.

El calendario de actividades estará sujeto a aprobación municipal y podrá modificarse por causas justificadas. Además, el Ayuntamiento redactará un Plan de Autoprotección para el recinto, mientras que el concesionario deberá aportar un Plan de Seguridad específico para cada actividad. La empresa adjudicataria también asumirá los gastos derivados de consumo eléctrico, calefacción, telecomunicaciones y agua, y tendrá la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado.