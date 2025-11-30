Oviedo, a la caza del turismo internacional: este es el lugar de la capital elegido por 100 turoperadores británicos para reunirse
Los profesionales pasaron tres días haciendo rutas a pie, salidas en bici y disfrutando de la gastronomía asturiana por distintos puntos de la región
Las Caldas se convirtió durante tres días en punto de encuentro del turismo británico. Más de un centenar de profesionales del Reino Unido participaron, del 27 al 29 de noviembre, en la Conferencia Anual de la Asociación de Turoperadores Independientes (AITO), celebrada en el complejo termal local. La elección de Oviedo como sede responde a una solicitud del Principado y al creciente interés internacional por los destinos vinculados a la naturaleza y por la singularidad del entorno inmediato del valle del Nalón.
El programa combinó sesiones de trabajo con un recorrido por algunos de los principales recursos culturales y naturales de la comunidad, incluida la arquitectura prerrománica, el patrimonio industrial y varias villas costeras. Los asistentes, especializados en viajes de naturaleza y turismo responsable, tomaron contacto con rutas de senderismo y cicloturismo y con iniciativas gastronómicas ligadas al queso y la sidra.
Para Las Caldas, la celebración de un encuentro de esta magnitud supone una oportunidad poco habitual para mostrar sus capacidades como sede de turismo profesional y para fortalecer su presencia en un mercado que valora los destinos tranquilos, verdes y con identidad propia. Los turoperadores destacaron la autenticidad del entorno y la profesionalidad del tejido turístico local.
