Oviedo registró este otoño un récord de personas afiliadas a la Seguridad Social

Oviedo nunca antes había tenido tanta gente trabajando en un mes de octubre. La capital del Principado alcanzó en el décimo mes de 2025 la cifra récord de 133.444 afiliados a la Seguridad Social, el nivel más alto registrado en la capital asturiana desde que existen series comparables. Este dato supone un increment del 3,3 % respecto a octubre de 2024, cuando se contabilizaban 129.128 cotizantes, y confirma un ciclo de expansión laboral que se consolida tras la pandemia con cinco años consecutivos de crecimiento sostenido. En términos interanuales, la ciudad suma 4.316 nuevos afiliados, un avance que se apoya principalmente en el empuje del régimen general, que incorpora más de 4.000 empleos en un año, reforzado por un repunte de los autónomos.

Esta dinámica no solo refleja la recuperación poscovid, sino que sitúa a Oviedo por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria. En octubre de 2019 había 122.224 cotizantes, por lo que hoy la capital cuenta con 11.220 afiliados más, a pesar de los retrocesos sufridos en 2020 y 2021. El contraste con periodos históricos anteriores es aún más revelador: en 2007, antes del estallido de la crisis financiera y del desplome inmobiliario, Oviedo registraba 132.306 cotizantes, lo que significa que en la actualidad hay casi 1.138 afiliados más. Esta brecha pone de manifiesto el aumento de la población ocupada, el crecimiento de los servicios avanzados y el peso creciente del empleo vinculado a la administración pública y a los servicios sanitarios.

Este récord laboral coincide además con otro hito demográfico: según los datos oficiales a 31 de agosto de 2025, Oviedo alcanza las 226.954 habitantes, la cifra más elevada de su historia, lo que refuerza la relación entre el crecimiento poblacional y la creación de empleo estable. El motor principal de esta expansión es el Régimen General, que marca un máximo histórico con 115.981 afiliados, habiendo sumado 4.186 trabajadores en el último año y superando en más de 3.689 los registrados en 2007. El sector servicios sigue siendo la base de este comportamiento, impulsado por la hostelería, el comercio, la sanidad, la educación y las actividades profesionales.

Por su parte, el Régimen de Autónomos muestra estabilidad con tendencia ligeramente al alza, al situarse en 13.881 afiliados, apenas 139 más que en 2024. Este nivel es prácticamente idéntico al de 2013, lo que contrasta con la caída prolongada entre 2013 y 2017 y refleja un mercado maduro sin grandes expansiones pero tampoco retrocesos estructurales. Los regímenes residuales presentan evoluciones a la baja: el Sistema Agrario se mantiene en cifras testimoniales con 149 afiliados y oscilaciones ligeras sin tendencia relevante, mientras que el Sistema Especial de Hogar registra 2.721 afiliados, una cifra estable respecto a los últimos años tras una larga caída acumulada desde 2012 por el impacto de la regulación del sector y el envejecimiento de las plantillas.

Finalmente, el Régimen Especial de la Minería del Carbón ejemplifica el declive estructural de la actividad extractiva en Asturias, al pasar de 3.034 trabajadores en 2009 a solo 621 en la actualidad, lo que supone una reducción del 82 % en quince años y el cierre paulatino de una industria tradicional. En conjunto, Oviedo no solo ha superado ampliamente los umbrales pre-pandemia y pre-crisis financiera, sino que se consolida como un polo de atracción demográfica y laboral en el norte de España, con un mercado de trabajo diversificado, resiliente y en expansión sostenida que beneficia tanto a asalariados como a autónomos y que se ve reforzado por el récord poblacional de 226.954 habitantes. n