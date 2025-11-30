Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras

La residencia del ERA del Cristo ha ofrecido a 27 usuarios de la cuarta planta un traslado provisional a otras plantas del centro o a otros equipamientos de la red pública debido a la falta de agua caliente que afecta a ese piso desde hace más de una semana. El problema, según explican fuentes de la consejería de Derecho Social y Bienestar del Principado, se debe a la detección de niveles elevados de legionela en el antiguo sistema de calderas, cuya renovación está pendiente de contratación. Como medida preventiva, el suministro de agua caliente en esa planta quedó inutilizado de inmediato, obligando a los residentes a desplazarse al resto de plantas del edificio para ducharse o asearse.

La propuesta de traslado ha generado malestar entre varios usuarios y familiares, que piden una solución que no implique cambios de habitación, al considerar que el movimiento puede resultar especialmente incómodo para personas de edad avanzada. El ERA, cuyos responsables se reunieron hace unos días con los afectados por la medida para tratar la situación, defiende que la medida es temporal y que busca garantizar la seguridad mientras se adjudican y ejecutan las obras necesarias. La Consejería asegura que la renovación del sistema de calderas se realizará «en el menor plazo posible», aunque aún no existe una fecha concreta de inicio, y recalca que todas las actuaciones responden estrictamente a criterios sanitarios. n