Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protección Civil de Oviedo celebra su cena prenavideña

Gonzálo Míguez y Luis Díaz Montes, ya jubilados, estuvieron entre los asistentes

Los asistentes a la cena.

Los asistentes a la cena.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oviedo celebró en el Llagar de Colloto su ya tradicional cena prenavideña, un encuentro que reunió a miembros de la unidad ovetense y a representantes de la agrupación de Cabranes. Asistieron el concejal de Seguridad, José Ramón Prado, y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, junto al inspector de la Policía Local, David Restrepo. También participaron Luis Díaz Montes, ex subjefe del SEIS, y Gonzalo Míguez, ex coordinador de la agrupación, recientemente jubilados, en un ambiente de reconocimiento al voluntariado. En la imagen, los asistentes a la cena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
  3. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  4. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  5. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
  6. Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años
  7. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
  8. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto

Un pacto no es un fin

Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»

Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»

Protección Civil de Oviedo celebra su cena prenavideña

Protección Civil de Oviedo celebra su cena prenavideña

El Plan de Movilidad incluirá la reapertura del vial de la AS-II en La Corredoria

El Plan de Movilidad incluirá la reapertura del vial de la AS-II en La Corredoria

Oviedo, a la caza del turismo internacional: este es el lugar de la capital elegido por 100 turoperadores británicos para reunirse

Oviedo, a la caza del turismo internacional: este es el lugar de la capital elegido por 100 turoperadores británicos para reunirse

Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras

Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras

Marga Sancho, la artista que busca «la magia» desde este joven barrio de Oviedo

Marga Sancho, la artista que busca «la magia» desde este joven barrio de Oviedo

Sheila Blanco da nueva voz a las poetas silenciadas del 27 en Oviedo

Tracking Pixel Contents