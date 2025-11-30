Protección Civil de Oviedo celebra su cena prenavideña

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oviedo celebró en el Llagar de Colloto su ya tradicional cena prenavideña, un encuentro que reunió a miembros de la unidad ovetense y a representantes de la agrupación de Cabranes. Asistieron el concejal de Seguridad, José Ramón Prado, y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, junto al inspector de la Policía Local, David Restrepo. También participaron Luis Díaz Montes, ex subjefe del SEIS, y Gonzalo Míguez, ex coordinador de la agrupación, recientemente jubilados, en un ambiente de reconocimiento al voluntariado. En la imagen, los asistentes a la cena.