Shelia Blanco da nueva voz a las poetas silenciadas del 27 en Oviedo
La cantante y pianista recuperó en el ciclo EnCohentros la vida y obra de autoras como Concha Méndez, Elisabeth Mulder o Dolores Catarinéu
Cuando la cantante y pianista Sheila Blanco andaba tras la pista de las poetas de la generación del 27 para el proyecto que ayer presentó en Oviedo, en el ciclo EnCohentros, se encontró con una autora sin información alguna, Dolores Catarinéu. Y quiso la casualidad y causalidad que diciéndoselo a un amigo éste exclamara: "¡Ah, la tía Lola!".
Aquella imposible coincidencia le dio a Blanco acceso a los poemas y la vida de Catarinéu por parte de sus familiares y, a la postre, a convertir en una suerte de chotis su poema "Amor", que ayer dedicó en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo "a los musos", en reivindicación de la inversión de los roles tradicionales impuesto en torno a la creación. Por ese camino de historias pequeñas y emocionantes y con una sensibilidad enorme (mención especial cuando evocó en unos compases a Lorca y la Argentinita en su "Anda Jaleo"), Sheila Blanco descubrió al público las trayectorias de autoras como Concha Méndez, Elisabeth Mulder o Carmen Conde, y llevó sus versos al piano y a su voz entregada y agradecida. El ciclo finaliza hoy con la conversación entre el cubano Alexis Díaz-Pimienta y la poeta María Esteban, a las 12.30 h. en el Paraninfo de la Universidad.
