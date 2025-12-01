La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por "un movimiento vecinal sin jaleos políticos"

Jorge Ugarte es a sus 43 años todo un veterano entre el vecindario de Las Campas, adonde llegó hace 17 años, pero desde bien cerca, así que ya tenía unas impresiones básicas de lo que se iba a encontrar en un barrio que estaba por afianzar en el tejido urbano de Oviedo. Hace tres años entró con un grupo de gente en la directiva de la asociación de vecinos Les Campes del Naranco, con el ánimo de recoger el testigo de los pioneros del asociacionismo en este barrio emergente del oeste de Oviedo. Tienen tarea por delante.

"Vivía en Vallobín con mi familia y cuando me emancipé, pues busqué una situación próxima al domicilio de mi madre y mi abuela, para estar cerca en caso de que necesitasen cuidados. Así que con mi pareja decidimos venir a Las Campas", comenta Jorge Ugarte, testigo en primera persona del crecimiento y expansión de toda esta zona de la ciudad. "Cuando vivía en Vallobín todo esto eran praos. Vi crecer La Florida y de Las Campas recuerdo que había el colegio y alguna casina, de cuando bajaba por aquí a inspeccionar, de crío", describe el presidente de la Asociación de Vecinos Les Campes del Naranco, que vino al mundo en el verano de 1982.

La inquietud asociativa arraigó en su vida tras el lapsus-paréntesis que vivió el movimiento vecinal de Las Campas. "Intentamos buscar un grupo de gente seria para revitalizar el espíritu de los inicios de la asociación, que era muy reivindicativo, y coger el relevo generacional de la gente que luchó por tener el centro de salud, para que se hiciera el vial con La Florida y para contar con una conexión de autobuses que estuviera a la altura de las necesidades del barrio", afirma Jorge Ugarte. "No queremos que se pierda ese espíritu en Las Campas, queremos seguir siendo reivindicativos, desde la coherencia y la seriedad, sin ocurrencias", explica el presidente sobre el manual de estilo de la junta directiva que recogió el testigo hace ahora tres años. "Es importante recuperar el tejido asociativo en Oviedo porque lo que no se comunica, no se sabe".

Jorge Ugarte fue socio del colectivo vecinal de Las Campas bastante antes de formar parte de la actual junta directiva . "Varios vecinos vimos que la cosa reventó y que la asociación se iba al garete. Entonces gente como David, Ovidio, Nieves, bueno, una serie de vecinos intentamos revitalizarla con el mismo espíritu reivindicativo y alejarnos del jaleo político. Lógicamente, cada uno tiene sus ideas, pero el objetivo tiene que ser común, no es político", sostiene.

La farmacia, en el punto de mira

¿Cuáles son los objetivos que se marca la asociación de Las Campas? Jorge Ugarte tiene una amplia lista, consensuada en las asambleas vecinales y comunicada también en las reuniones de los distritos. "Buscamos mejores servicios para los vecinos. Si la asociación peleó hace años para que se hiciera el centro de salud o el centro social, ahora reivindicamos la farmacia; mejoras en los parques que tienen un papel esencial en el desarrollo del barrio porque aquí baja muchísima gente a caminar. Ya hemos conseguido el alumbrado LED", expone el presidente de la asociación.

De toda la lista de reivindicaciones, la asociación considera que "la principal" consiste en la apertura de la oficina de farmacia. "Hemos trabajado en los distritos esta petición, conseguimos que fuera una propuesta urgente al pleno del Ayuntamiento, donde fue aprobada por todos los partidos políticos y se trasladó al Principado, a la consejería de Salud que tiene la competencia en esa materia. Creo que habrá cinco permisos de nueva apertura y uno debería ser para Las Campas", argumenta Jorge Ugarte.

Las Campas tuvo las amplias zonas verdes en su génesis como nueva zona residencial, hace ahora veinticinco años. Había materia prima por su ubicación en la falda del Naranco. La asociación de vecinos quiere avanzar y consolidar uno de los rasgos que singularizan Las Campas en el mapa urbano ovetense. "Las zonas verdes pueden dar un poco más de vida al barrio. En verano viene todo el mundo paseando, por eso hemos reivindicado que pongan más bancos, un mobiliario que sea sostenible y acorde con el entorno. Pero bueno, de momento solo nos han hecho ponernos una mesa, intentaremos que sea alguna más", apunta Jorge Ugarte.

Más luces de Navidad

"Queremos que el desarrollo de las zonas verdes y parques sea un referente de Las Campas", plantea el presidente de la asociación de vecinos que en alguna ocasión celebra reuniones al aire libre en ese parque situado justo encima del paseo, cerca de la glorieta central de la urbanización. "Somos un barrio privilegiado, para mí el número uno por su ubicación. Es un respiro salir a caminar en un espacio tan abierto. Entonces es lógico que potenciar los atractivos que ya tiene el barrio", defiende Ugarte, que hace suya y de la propia asociación una reivindicación de los más pequeños de un barrio muy joven: "Es algo muy importante, los niños nos piden que haya más luces de Navidad".

Las peticiones vecinales también alcanzan a una mayor integración y accesibilidad al colegio público, que llegó a Las Campas antes que los edificios de viviendas y que el próximo curso 2026-2027 celebrará los cincuenta años de su apertura. "Hemos planteado una iniciativa para que el acceso del autobús resulte más sencillo y al mismo tiempo más seguro; también hemos propuesto que haya otro acceso peatonal al colegio desde la zona verde que está próxima la glorieta. El Ayuntamiento nos ha dicho que está en estudio son cuestiones que llevaremos a la reunión del Distrito 2", comenta el presidente de una asociación que se esfuerza por estar en contacto con el vecindario y accesible por múltiples vías: "Tenemos un tablón de anuncios digital, en el que la gente colabora mucho y que se ha mostrado ágil y eficaz, por ejemplo, en caso de que se pierdan o encuentren juegos de llaves, hasta mascotas. Estamos en redes sociales y contamos con un correo electrónico".

Domingo, 7 de diciembre