Arrancan los derribos en Oviedo en las casas en ruina de Casa Quilo, en la calle del Rayo
La oficina municipal de rehabilitación tiene en marcha un centenar de expedientes de inmuebles en situación de ruina o abandono, la mayoría en Mercadín y Almacenes Industriales
Fernando Rodríguez
La pala excavadora inició este lunes los derribos en la zona de Casa Quilo, en el entorno de la calle del Rayo y Mercadín. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, ya que estas casas, en situación de ruina, habían sido objeto de ocupación y denunciadas también como un foco para el consumo de drogas.
Los trabajos de derribo han comenzado por la retirada de elementos y a continuación se procederá al desmontaje de las cubiertas de uralita con amianto, un material que precisa un tratamiento especial por ser altamente peligroso para la salud.
El derribo de las viviendas abandonadas en el entorno de Casa Quilo, un establecimiento hostelero muy conocido años atrás, estaba pendiente de la retirada del cableado. La oficina municipal de rehabilitación tiene en marcha en el conjunto de Oviedo casi un centenar de expedientes de derribo de viviendas abandonadas que se encuentran en situación de ruina. Tres de cada cuatro expedientes de derribo que tiene en marcha el Ayuntamiento se encuentran entre La Tenderina, Rayo-Mercadín y Almacenes Industriales, mientras que el veinticinco por ciento restante está diseminado por distintas partes del concejo. En concreto, cuarenta y tres de los expedientes corresponden a La Tenderina y otros veinticinco a Rayo-Mercadín, entre los que se encuentra el recién iniciado este lunes en el entorno de Casa Quilo.
Preocupación vecinal
Las doce órdenes de derribo dictadas por el Ayuntamiento en Rayo-Mercadín justificaron dicha medida «en las deficiencias» que presentaban los inmuebles. Unas casas que desde hace ya tiempo habían sido «okupadas» y se habían convertido también en punto de reunión para el consumo de drogas . Esta situación ha generado una gran preocupación entre los vecinos de esta zona del este urbano de Oviedo, que ven con inquietud que se pueda convertir en un foco de trapicheo y de posible punto de asentamiento bandas que se dedican a la venta de sustancias estupefacientes.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
- Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca