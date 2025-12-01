Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Dominicas de Oviedo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces

Con este acto "se hace partícipe a toda la comunidad educativa del espíritu navideño", afirma la directora del centro, Ana Dávila

Por la izquierda, Pablo Cañete, Ana Dávila, Covadonga Díaz y Florencio Moro, con las luces navideñas detrás.

Por la izquierda, Pablo Cañete, Ana Dávila, Covadonga Díaz y Florencio Moro, con las luces navideñas detrás. / Irma Collín

Elena Peláez

Oviedo

Por segundo año consecutivo, el colegio Dominicas (Dulce Nombre de Jesús) celebró un acto de encendido de las luces navideñas que adornan el exterior del edificio y el patio. Alumnos y familias, junto con los profesores del centro, se congregaron en el recinto educativo para disfrutar de las actividades organizadas.

La directora del colegio, Ana Dávila, destacó que con «el encendido de las luces se da la bienvenida a la Navidad» en el centro. Con este acto «se hace partícipe a toda la comunidad educativa del espíritu navideño», añadió. Las guirnaldas luminosas fueron instaladas en la fachada pero también en árboles y diversos rincones del patio por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y el colegio.

Actuación del coro

«Se colocaron unos 200 metros de luces», aseguraron el presidente y el vicepresidente de la Ampa, Pablo Cañete y Florencio Moro, respectivamente. La concejala Covadonga Díaz asistió, en representación del Ayuntamiento, al acto que definió como «entrañable». Antes del encendido de las luces navideñas actuó en el patio del centro el Coro del colegio. También hubo chocolatada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
  3. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  4. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  5. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  6. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  7. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
  8. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca

La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por "un movimiento vecinal sin jaleos políticos"

Estos son los grandes equipamientos que Oviedo hará en La Vega para acercarse a la capitalidad cultural: luces, cámaras y muchos libros

Estos son los grandes equipamientos que Oviedo hará en La Vega para acercarse a la capitalidad cultural: luces, cámaras y muchos libros

El colegio Dominicas de Oviedo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces

El colegio Dominicas de Oviedo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces

Reunidos bajo el "espíritu Cibeles": Veteranos del histórico club de hockey sobre patines, que ganó en 1980 la Copa del Rey, entregan en Oviedo su distinción anual

Reunidos bajo el "espíritu Cibeles": Veteranos del histórico club de hockey sobre patines, que ganó en 1980 la Copa del Rey, entregan en Oviedo su distinción anual

Arrancan los derribos en Oviedo en las casas en ruina de Casa Quilo, en la calle del Rayo

Arrancan los derribos en Oviedo en las casas en ruina de Casa Quilo, en la calle del Rayo

Vanesa Fernández, sobre la violencia de género hacia las mujeres mayores: "Si ellas no son capaces de dar el paso de denunciar, que la sociedad se anime a hacerlo por ellas"

Vanesa Fernández, sobre la violencia de género hacia las mujeres mayores: "Si ellas no son capaces de dar el paso de denunciar, que la sociedad se anime a hacerlo por ellas"

El mejor pote de Oviedo para disfrutar de las fiestas y a precio irrepetible: “La berza y el embutido de la Foz de Morcín son la clave de que todo salga riquísimo”

El mejor pote de Oviedo para disfrutar de las fiestas y a precio irrepetible: “La berza y el embutido de la Foz de Morcín son la clave de que todo salga riquísimo”

Fallece Alexei Mijlin, profesor del Conservatorio Superior de Música de Asturias, «una leyenda del violín»

Tracking Pixel Contents