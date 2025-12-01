El colegio Dominicas de Oviedo da la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces
Con este acto "se hace partícipe a toda la comunidad educativa del espíritu navideño", afirma la directora del centro, Ana Dávila
Por segundo año consecutivo, el colegio Dominicas (Dulce Nombre de Jesús) celebró un acto de encendido de las luces navideñas que adornan el exterior del edificio y el patio. Alumnos y familias, junto con los profesores del centro, se congregaron en el recinto educativo para disfrutar de las actividades organizadas.
La directora del colegio, Ana Dávila, destacó que con «el encendido de las luces se da la bienvenida a la Navidad» en el centro. Con este acto «se hace partícipe a toda la comunidad educativa del espíritu navideño», añadió. Las guirnaldas luminosas fueron instaladas en la fachada pero también en árboles y diversos rincones del patio por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y el colegio.
Actuación del coro
«Se colocaron unos 200 metros de luces», aseguraron el presidente y el vicepresidente de la Ampa, Pablo Cañete y Florencio Moro, respectivamente. La concejala Covadonga Díaz asistió, en representación del Ayuntamiento, al acto que definió como «entrañable». Antes del encendido de las luces navideñas actuó en el patio del centro el Coro del colegio. También hubo chocolatada.
