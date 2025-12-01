El Corte Inglés de Oviedo -Salesas- da la bienvenida a la Navidad con “Cuento de Invierno”, un nuevo espectáculo que forma parte de Cortylandia. Desde hoy y hasta el 5 de enero, niños y adultos podrán disfrutar de numerosos pases de este cuento animado.

El escenario de Cortylandia es protagonizado por una familia de osos polares y sus amigos, los muñecos de nieve. La historia, llena de magia y amistad, se desarrolla en un bosque helado y recrea un viaje al corazón del invierno, donde los vientos del norte soplan su magia sobre este bosque, donde todo es posible. Allí viven Kiva y Aku, dos entrañables osos polares, que, sin saberlo, darán vida a una historia única. Al crear una enorme bola de nieve surge Kalo, un muñeco blanco que canta, ríe y celebra la Navidad junto a sus nuevos amigos.

Ubicado en la planta baja de El Corte Inglés de Oviedo en Salesas podrá visitarse en horario comercial de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de esta experiencia mágica a lo largo del día.

El Corte Inglés de Oviedo inaugura la Navidad con ‘Cuento de Invierno’, un cuento musical de Cortylandia / Cedida a LNE

Con la inauguración de “Cuento de Invierno” da comienzo una agenda de eventos musicales, talleres de juego y actividades infantiles, así como de la visita de Papá Noel y el Cartero Real, que recogerán las cartas de niños y niñas esta Navidad.

El sábado 13 de diciembre, la compañía Pablo Méndez Performance recorrerá todas las plantas de El Corte Inglés en Salesas y Uría con un espectáculo lleno de fantasía: faunos de hielo, renos, flores de Pascua y copos de nieve, acompañados de música que hará brillar cada rincón.

El Coro Infantil de la Escuela de Música Divertimento pondrá voz a los tradicionales villancicos navideños, cita que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre.

Actividades infantiles, como el taller creativo “Diseña tu taza navideña”, el lunes 22 de diciembre, y el tradicional Showcooking “El Elfo repostero” donde cincuenta niños y niñas crearán su postre navideño, el martes 30 de diciembre, se desarrollarán en la pasarela del centro (planta 1ª), a las 18:00 horas.

Toda la información sobre estas y otras actividades se puede consultar en la página de eventos de El Corte Inglés de Oviedo -Salesas-: Eventos de El Corte Inglés Oviedo Salesas en Asturias

Sobre Cortylandia

Cortylandia nació en 1979 como una iniciativa de El Corte Inglés para sorprender a las familias durante la Navidad, convirtiéndose con el tiempo en una tradición emblemática. Su primera edición, instalada en la fachada del centro de Preciados, incluyó una auténtica locomotora del Parque de Atracciones de Madrid y marcó el inicio de un espectáculo que cada año se reinventa con escenarios temáticos pensados para los más pequeños, diseños que han rotado por varios centros de El Corte Inglés en toda España. Tras más de cuatro décadas, y solo una interrupción en 2020 por la pandemia, Cortylandia sigue siendo un punto de encuentro navideño, acompañado por su famosa canción que forma parte del recuerdo de varias generaciones.