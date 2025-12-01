Fallece Alexei Mijlin, profesor del Conservatorio Superior de Música de Asturias, «una leyenda del violín»

El maestro ruso Alexei Mijlin, profesor del Conservatorio Superior de Música de Asturias y considerado entre los expertos «una leyenda del violín», falleció el pasado domingo en Oviedo, donde residía desde los años ochenta del siglo XX.. El violinista, discípulo del gran David Oistraj, impartió clases en el Conservatorio ovetense «Eduardo Martínez Torner» hasta hace epnas un mes y es el padre de Andrei Mijlin, concertino de la Oviedo Filarmonía.

Alexei Mijlin fue en su juventud ganador del Gran Premio y Medalla de Oro del Concurso Reina Isabel de Bruselas, considerada como una de las mayores distinciones internacionales que pueden recibir los instrumentistas de música clásica. A lo largo de su dilatada carrera profesional ofreció conciertos acompañado de directores de la relevancia y talla del japonés Seiji Ozawa o del ruso Guennadi Rozhdestvensy, entre otros. Considerado como un ultraperfeccionista, las interpretaciones al violín de Alexei Mijlin «conmovían». En los años ochenta se instaló en Oviedo junto a su mujer, la pianista Tsiala Kvernadze, fallecida en 2007, que también fue profesora del Conservatorio Superior de Música de Asturias.