Haïm y "Le Concert d’Astrée" llegan a Oviedo con el "Stabat Mater" de Pergolesi

Los "Conciertos del Auditorio", ciclo organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, vivirán mañana a las 19.30 horas una nueva cita que se presume exquisita por la calidad de los intérpretes y el atractivo programa, compuesto por autores barrocos de la escuela napolitana, algunos de ellos poco habituales en los repertorios de teatros y salas de concierto. La capital del Principado mantiene, de este modo, la estética barroca que predominó en los espectáculos musicales durante el mes de noviembre con el "Orlando furioso" de Vivaldi en la Ópera de Oviedo y los conciertos de "Les Arts Florissants" y "Le Jardin des Voix" en los "Conciertos del Auditorio" y de Shunske Sato al frente de la OSPA.

Esta nueva velada se desarrolla con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y pondrá en liza a "Le Concert d’Astrée", el conjunto instrumental y vocal fundado en el año 2000 por su directora, Emmanuelle Haïm, que se ha consolidado en los últimos años como una de las formaciones de referencia en este repertorio. Este prestigio se verificó en 2004, momento en que se convierte en el conjunto residente en la Ópera de Lille.

El ensemble interpretará en solitario el "Concierto número 5 en La mayor" de Francesco Durante y la "Sinfonía fúnebre en Fa menor para cuerda y clave", una obra compuesta por Pietro Antonio Locatelli con motivo de la celebración, en Roma, de las exequias de su mujer, hecho que condiciona la escritura de la pieza, plenamente imbuida en las convenciones dieciochescas asociadas a la muerte y los ritos funerarios.

Pero buena parte del protagonismo del concierto recaerá sobre la soprano Emőke Baráth y el contratenor Carlo Vistoli, quienes pondrán voz, en la primera parte, a los "Salve Regina para voz, solista, cuerda y continuo" de Domenico Scarlatti y Leonardo Leo: dos obras cargadas de la teatralidad y riqueza expresiva que caracteriza al barroco. Ya en la segunda mitad, ambos se unirán para enfrentar el célebre "Stabat Mater" de Giovanni Battista Pergolesi, una de las obras más interpretadas del repertorio sacro, y principal reclamo de la velada.

La trayectoria de los intérpretes líricos invita a pensar que se tratará de una velada notable. La soprano húngara Emőke Baráth se ha especializado en repertorio barroco y mozartiano, interpretando, durante el pasado curso, Cleopatra en "Giulio Cesare" de Giacomelli (Innsbruck) con Ottavio Dantone; Ginevra en "Ariodante" (Ópera del Rin) con Christopher Moulds; María Magdalena en "La Resurrección" en el Théâtre des Champs-Élysées con Julien Chauvin y "El Mesías" de Händel con Hervé Niquet.

Por su parte, el contratenor italiano Carlo Vistoli ha sido galardonado con el Primer Premio en el Concurso Cleto Tomba (2012), el Premio del Público y el Premio Farinelli en el Concurso de Canto Barroco de Nápoles (2013) y el Primer Premio en el Concurso Renata Tebaldi. Su incorporación en 2015 a "Le Jardin des Voix" de "Les Arts Florissants" (bajo la dirección de William Christie) marcó un punto decisivo en su carrera, con giras internacionales y actuaciones en el Festival de Rávena, el Festival dei Due Mondi de Spoleto, La Fenice de Venecia y el Teatro Regio de Turín. Además, en 2017 fue seleccionado por Sir John Eliot Gardiner para la gira Monteverdi 450.

Emmanuelle Haïm, una de las intérpretes y defensoras más destacadas del repertorio barroco -como teclista y como directora- será la encargada de llevar la batuta en esta cita. La maestra parisina, que debutó el curso pasado con la Royal Concertgebouw Orchestra y volvió a trabajar con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y la Ópera de Zúrich en una nueva producción de "Platée" de Rameau, se ha convertido, en la presente campaña, en colaboradora artística de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Las entradas para este concierto, de algo menos de dos horas de duración, se pueden adquirir, al precio de 30 euros (patio de butacas) y 25 euros (anfiteatro) en los canales de venta habituales: la taquilla del Teatro Campoamor –de 11 a 14 y de 17 a 20 horas–, la taquilla del Auditorio –la misma tarde del concierto de 17 a 19.30 horas– y en la web www.entradas.oviedo.es