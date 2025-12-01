Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante

La investigación abierta para esclarecer el incendio que este lunes arrasó una vivienda en el número 27 de la avenida de Torrelavega, en La Tenderina, ha dado un giro inesperado. Durante las primeras inspecciones realizadas tras el suceso, agentes de la Policía Local descubrieron en otro piso de la tercera planta una plantación de marihuana instalada en el interior de la vivienda. El inquilino, un varón cuya identidad no ha trascendido, fue detenido y puesto a disposición policial.

El hallazgo se produjo cuando los agentes revisaban las zonas comunes y los inmuebles colindantes para comprobar posibles afectaciones por humo y descartar riesgos eléctricos tras el incendio que, a las 11.30 horas de la mañana, sorprendió a una joven que se encontraba sola bañando a su bebé de cinco meses. Al acceder al piso del vecino, los agentes localizaron focos de calor anómalos y un fuerte olor, lo que les llevó a inspeccionar el interior, donde se toparon con una instalación completa de cultivo “indoor”, dotada de lámparas, sistemas de ventilación y material específico para el crecimiento de las plantas.

La Policía investiga ahora si la actividad ilegal de este vecino podría guardar relación con el origen del fuego que calcinó la vivienda contigua. Aunque las primeras hipótesis apuntaban a un cortocircuito en la cocina como desencadenante de las llamas, la existencia de una plantación que requiere un elevado consumo eléctrico obliga a contrastar si algún fallo en esa instalación pudo tener incidencia en el siniestro. “Es una posibilidad que no se descarta y está siendo analizada”, señalan fuentes próximas al caso.

El incendio provocó momentos de gran tensión en el edificio, del que fueron desalojados todos los residentes como medida preventiva. La joven afectada, con quemaduras leves y el pijama parcialmente incendiado, fue auxiliada por un obrero que trabajaba en un portal cercano y trasladada posteriormente al HUCA junto a su bebé, que resultó ileso.

Mientras continúan las pesquisas, la vivienda calcinada permanece precintada y el edificio sigue bajo vigilancia técnica para evaluar los daños estructurales. La detención del vecino ha añadido un nuevo capítulo a un suceso que ha conmocionado a La Tenderina y que mantiene al bloque entero pendiente de los resultados de la investigación.