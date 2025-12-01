IU reclama crear un Consejo de la Cultura en Oviedo
"Creemos que esta ciudad tiene un enorme potencial cultural que debe gestionarse desde el consenso, la planificación a largo plazo y el compromiso de la inversión", señaló Llamazares
IU-Convocatoria por Oviedo anunció que apoyará el Plan Estratégico Cultural de la ciudad y reitera la necesidad de constituir un Consejo de la Cultura en el que estén representados todos los sectores culturales de la ciudad. "Creemos que Oviedo tiene un enorme potencial cultural que debe gestionarse desde el consenso, la planificación a largo plazo y el compromiso de la inversión. Apostamos por una política cultural abierta y participativa, que sitúe a nuestra ciudad en el lugar que merece", aseguró Gaspar Llamazares, portavoz del grupo.
Más allá del Consejo Cultural, desde Izquierda Unida destacan la importancia de seguir apoyando la cultura en Oviedo. Consideran fundamental que se mantenga el camino iniciado en materia presupuestaria, aseguran que es "momento de recuperar la inversión y la financiación cultural, llevándolas a niveles que respondan a las necesidades y al potencial de la ciudad".
Además, subrayan que Oviedo debe contar finalmente con una Biblioteca Central y una Casa de la Cultura, infraestructuras "básicas" que otras ciudades de condiciones similares ya tienen. También consideran necesario avanzar en la creación de una sala de arte y garantizar una solución estable para Oviedo Filarmonía, facilitando sus ensayos en el Auditorio, instalación de titularidad municipal. Para la formación, recuperar la inversión y la financiación cultural es "clave" para que la ciudad despliegue todo su potencial artístico y social.
"Ahora es el momento de consolidar los avances y de garantizar que las infraestructuras, los presupuestos y la agenda cultural estén a la altura de los retos que afrontamos", concluyó Llamazares, reiterando el compromiso de su grupo con todo lo relacionado con la capitalidad.
