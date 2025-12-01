Los jóvenes a quienes dispararon al darse a la fuga tras arrollar a un agente en La Florida: "No sabíamos que eran policías, no se identificaron, no quise atropellarlos"

El juicio por el absurdo incidente ocurrido en la calle San Lázaro Paniceres, en las inmediaciones de La Florida, en la noche del 24 de junio de 2022, en el que dos jóvenes que iban a ser identificados por policías locales terminaron arrollándolos mientras se daban a la fuga, provocando que uno de los policías intentase detenerles disparando al vehículo, ha llegado en la mañana de este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo.

Como era de esperar, los jóvenes mantienen que la culpa fue de los agentes, ya que sostienen que no se identificaron. "No sabíamos que eran policías, no se identificaron, no quise atropellarlos", declaró el joven que conducía el coche, que arrolló a uno de los agentes cuando intentaba sustraerse a su identificación, quizá porque no llevaba el DNI encima.

El joven pintó en su declaración una escena de terror, para justificar su comportamiento. "No iban identificados como policías, llevaban algo colgado del cuello, pero no se veía que fuese una placa de policía, pensé que iban a atracarnos, o peor, que iban a agredir sexualmente a mi novia", dijo.

Añadió que, en el momento de la huida, no fueron conscientes de haber atropellado a nadie. Sí pusieron el acento en los disparos, en el terror que sintieron, en que uno de los balazos rompió la ventanilla del conductor.

Aseguraron que fue en la glorieta del Deporte Adaptado cuando se dieron cuenta de que quienes les seguían eran policías, poco antes de ser detenidos.

Toda esta versión se cae si se escucha la grabación de la llamada al 112 que hizo la joven que iba en el coche. "Por favor, nos están siguiendo unos que se llaman policías, pero las placas parecen falsas", comenta la joven en la llamada grabada, desmientiendo claramente que desconociesen que quienes les habían pedido el DNI se hubiesen presentado como policías.

Después de ser detenidos, los dos jóvenes se deshicieron en disculpas. "Ella nos dijo que no sabían que eran policías, pero cuando vieron las luces detrás, sí se dieron cuenta", dijo uno de los agentes que intervinieron.

"Nos chocaba la actitud que habían tenido, por eso desandamos el camino que habían hecho por si habían arrojado drogas o algo del coche", dijo otro.

Cuando dejaron al joven conductor en los calabozos de la Policía Nacional le chocó a uno de los agentes la "tranquilidad pasmosa" con la que afrontaba la experiencia: "Me dijo: 'Una experiencia más en la vida'. Estaba muy tranquilo".

Y el joven se había justificado: "Por aquí anda gente chunga y nos dio miedo".

El ministerio público no acusa, al considerar que los agentes, que no han sido expedientados, no cometieron ilícito alguno. Sí lo hace la acusación que ejercen los dos jóvenes, bajo la dirección letrada de Daniel. Ha tenido que retirar la acusación inicial de "homicidio imprudente en grado de tentativa", puesto que no existe, y ahora acusa de lesiones, eso sí, psíquicas. Para el agente que disparó mantiene dos años de cárcel, para el otro 12 meses de multa. Y pide indemnizaciones que suman 50.000 euros.

La defensa de los agentes, a cargo de Andrés Martínez y María José Calderón, pido la libre absolución al no haber delito alguno. También está personada la letrada María Telenti por el Ayuntamiento, considerado responsable subsidiario.