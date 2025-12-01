La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas

Asturias ya respira y vivie la Navidad. Prácticamente todos los rincones del Principado ya han iluminado sus calles y fachadascon los colores más típicos de esta mágica del año.

Oviedo lo hizo el pasado viernes y la ciudad ya se ha convertido en un lugar de magia, luz y actividades para grandes y pequeños, con más de un centenar de actividades repartidas por toda la ciudad y que abarcan desde grandes conciertos y espectáculos hasta talleres infantiles, mercados tradicionales y propuestas culturales para todas las edades. Pero, entre un calendario repleto de citas, el Ayuntamiento ha querido destacar dos grandes novedades: el primer amagüestu navideño infantil, que llenará de castañas y ambiente festivo el Campo San Francisco el próximo 20 de diciembre a las 18.30 horas, y el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes, que se estrenará el día 5 con un itinerario ampliado y más céntrico.

La gran novedad adelantada por la concejala Díaz es la celebración del primer amagüestu navideño infantil en la historia del programa municipal. Será el 20 de diciembre a las 18.30 horas en el Campo San Francisco. A diferencia de otros amagüestos tradicionales, este tendrá un marcado espíritu festivo y participativo: solo quienes acudan con jersey navideño podrán acceder al reparto gratuito de castañas, una iniciativa que el Ayuntamiento busca convertir en un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas.

La música, las actividades y una ambientación especial completarán esta cita pensada para que niños y familias “disfruten del parque como nunca en Navidad”, según destacó Díaz.

Y para los amantes de los mercados navideños, la Plaza de la Catedral y Porlier serán desde este viernes el epicentro del comercio navideño con el Mercado de Artesanía y el Mercadillo de Navidad, ambos abiertos hasta el 6 de enero de 12.00 a 20.00 horas. A ellos se suma el Mercado "El Camino", especializado en productos monásticos, ubicado en Milicias Nacionales del 5 al 23 de diciembre.

El casco histórico volverá a llenarse cada tarde de espectáculos itinerantes, distintos según la fecha: Luces de Navidad (5 de diciembre), Flores de Pascua (día 6), Renos (día 7), Sonata de Navidad (19), Los Cascanueces (20), Fantasía Blanca – Oro Viejo (26) y Patruyasos (27). Todos comenzarán a las 18.30 horas y seguirán un recorrido común que atraviesa Catedral, Porlier, San Francisco, Pelayo, Melquiades Álvarez, San Bernabé, Nueve de Mayo y Longoria Carbajal.

Además, el tradicional Tren de la Navidad, gratuito, circulará del 19 de diciembre al 4 de enero con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y un amplio itinerario que incluye Magdalena, Campomanes, Martínez Marina, Uría y Santa Susana. El Navibus, que recorre las calles iluminadas, repite formato con salidas a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas.