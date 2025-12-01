El pote es uno de los platos esttrella de la gastronomía asturiana. Incluso, en muhcos rankings personales, supera a la fabada, el manjar por excelencia del Princpado.

En Oviedo, este plato es el abolsuto portagonistas de una temporada en la que comerlo es casi obligado. Todavía queda para l as fechas de lucir máscaras y disfraces, una época en la que Oviedo se vuelca con el tradicional menú del Antroxu, una costumbre culinaria que reúne año tras año a amigos y familiares en torno a la mesa para disfrutar del pote asturiano, el picadillo, los frixuelos y las torrijas.

Faba de primerísima calidad, berza fresquísima en finos trozos, el mejor de los embutidos de la región y mucha, muchísima paciencia. Así podría resumirse la receta poco secreta del mejor pote, uno de los platos estrella del menú tradicional del Antroxu que durante ese fin de semana toma los fogones de las cocinas de decenas de establecimientos hosteleros de la capital del Principado.

Ejemplo de ello es Emi Fernández, experta cocinera de la Cava de Floro que hace frente a más de 150 menús de Antroxu sin escatimar a la hora de recurrir a lo mejor de su huerta. “La berza y el embutido de la Foz de Morcín son la clave de que todo salga riquísimo”, explica a LA NUEVA ESPAÑA en un guiño a su localidad de origen, subrayando la importancia de recurrir a la materia prima de proximidad para conquistar a los paladares más exigentes. “La buena acogida del menú se fundamenta en el excelente sabor y que se trata de unos platos muy adecuados para el invierno”, cuenta Fernández, apuntando como otro ingrediente indispensable “el tiempo y la dedicación al guiso”.

El pote es la estrella, pero la hostelería local también reivindica el poder de atracción de los postres caseros, con los frixuelos como estrella. Todo un arsenal de motivos gastronómicos con los que los establecimientos carbayones prevén llenar los comedores, subrayando que se trata de unas jornadas “ricas y baratas”, pues los bares, restaurantes y sidrerías ofrecen menús con precios que oscilan entre los 15 y 30 euros.

Las Jornadas del Antroxu, organizadas por Otea en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, invitan a los ovetenses y visitantes a disfrutar de un menú que es sinónimo de carnaval en Asturias: el pote de Antroxu, un plato contundente y reconfortante que reúne lo mejor de la tradición asturiana. Este 2025, 53 establecimientos se sumaron a la celebración, ofreciendo su propia versión de este plato emblemático, seguido de una selección de postres típicos asturianos, como frixuelos, picatostes, casadielles y arroz con leche.

La degustación del pote de Antroxu es una tradición que distingue al carnaval ovetense, y este año, la ciudad se enorgullece de presentarla como parte de su rica oferta gastronómica. Cada restaurante aporta su toque personal al plato, creando una experiencia única para los comensales.