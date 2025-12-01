Este es el plazo para que la mayoría de los autobuses que circulan por las calles de Oviedo sean eléctricos

Antes de que acabe el primer trimestre del próximo año los autobuses urbanos eléctricos serán mayoría en las calles y carreteras de Oviedo. Febrero es el mes fijado para que TUA, el operador municipal del servicio de transporte urbano, incorpore diez nuevos vehículos «cero emisiones», lo que elevaría a 41 los autocares eléctricos de una flota total de 69. Supondría, por tanto, el 59%.

La planificación apunta a 2027 para incorporar las últimas unidades eléctricas y completar la renovación, según los datos ofrecidos por la concejalía de Infraestructuras y Movilidad, que dirige Nacho Cuesta. Llegarían entonces los últimos quince autobuses eléctricos, diez de ellos articulados y cinco microbuses.

Se completaría así la renovación de una flota que entre los años 2023 y 2024 incorporó cinco vehículos eléctricos, pero a la que años antes, apostando por la reducción de emisiones, habían llegado los primeros híbridos. El calendario fija que en febrero del próximo año por Oviedo circularán ya 41 autobuses urbanos eléctricos, de los que 23 serán articulados.

En los siguientes siete meses, hasta septiembre, se incorporarían otros 13, con diez estándar, dos articulados y un microbús, el primero «cero emisiones». Ya en 2027 llegarían los últimos quince vehículos para completar el proceso descarbonización total de la flota del servicio de transporte urbano de Oviedo. De ellos, diez serán articulados y los cinco restantes microbuses.

A lo largo de este año se incorporaron 25 vehículos eléctricos y falta uno. De los 69 autobuses de TUA que circulan por las calles de la capital de Asturias 35 son articulados, 28 estándar y seis microbuses. En los últimos años en Oviedo se ha avanzado a pasos agigantados hacia la reducción de emisiones, con una flota híbrida o «cero emisiones».

Nacho Cuesta, segundo teniente de Alcalde y concejal de Movilidad, resaltó que «la mejora del sistema de transporte público es para este equipo de gobierno una prioridad absoluta en orden a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad para toda la población de Oviedo y de sus visitantes». Aludió al proceso «ambicioso» que «de la mano de la empresa TUA nos convertirá en 2027 en la primera ciudad de España con todos sus vehículos completamente electrificados».

El acceso al Hospital Monte Naranco

La incorporación de los buses eléctricos a la línea F se topan con un problema de altura. Está en el acceso al recinto del Hospital Monte Naranco, donde pasa por debajo de un arco.

El Ayuntamiento ha solicitado al Principado una solución para que los autobuses puedan seguir entrando hasta la puerta del complejo sanitario a partir de junio del próximo año. Es entonces cuando entrarán en funcionamiento los vehículos eléctricos de transporte de viajeros en esa línea, que conecta el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) y el Monte Naranco. El Principado se ha comprometido a garantizar el acceso de los nuevos autobuses, que tienen más altura que los diésel.

Un autobús pasa bajo el arco de acceso al recinto del Hospital Monte Naranco. / Mario Canteli

Otra línea con problemas para la circulación de los vehículos eléctricos es la L, que une San Andrés con Tudela Veguín. En este caso, las dificultades surgen al ser un trayecto muy largo, que suma 450 kilómetros diarios, con un importante desnivel, lo que obligaría a incorporar una batería externa complementaria. Meses atrás desde TUA apuntaron a la opción de poner un cargador en una cabecera de la línea para hacer recargas durante el día. En las instalaciones que tiene TUA en el polígono del Espíritu Santo ya se ha instalado una electrolinera con 35 puntos de recarga doble. Desde principios de año está preparada para una flota de 69 autobuses eléctricos.

La carga completa se realizará, cuando todos los autocares urbanos sean eléctricos, en horario nocturno y equivaldrá a la potencia de 2.500 viviendas de tamaño medio. En la electrolinera se han invertido 4,1 millones de euros, de los que 3,7 millones son fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

Los 35 cargadores dobles de las instalaciones son de 240 kW y 400 kW. Sirven para recargar tanto los autobuses de 12 metros como los articulados de 18 metros, indistintamente. Esos equipos se integran en un sistema de control inteligente de reparto de potencia y gestión de las recargas.