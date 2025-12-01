El PSOE quiere impulsar un Plan Municipal de Vivienda ante la "crítica" situación del mercado residencial
"Desde el consenso y la colaboración entre administraciones se pueden abordar mejor problemas tan complejos como este", señaló Fernández Llaneza
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo presentó una proposición ante el Pleno para impulsar la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda que responda al "crítico" momento que vive el mercado residencial en la ciudad. "Es fundamental garantizar que el suelo público se destine de forma efectiva a vivienda asequible y que los nuevos desarrollos urbanísticos incorporen una visión social acorde a las necesidades reales de la ciudad", remarcó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza.
La propuestas de los socialistas propone que el futuro Plan Municipal de Vivienda se construya sobre un diagnóstico riguroso y establezca prioridades claras y realistas. Entre los ámbitos clave que destacan se encuentran el alquiler asequible, la ampliación del parque público, la rehabilitación y regeneración urbana, así como la atención a los colectivos con mayores dificultades de acceso. Para garantizar su eficacia, plantean que su elaboración se realice mediante un proceso de diálogo con los grupos municipales, agentes sociales y económicos, y entidades especializadas.
Además, la iniciativa subraya la importancia de mantener una coordinación estrecha y permanente con el Gobierno del Principado de Asturias. El objetivo es alinear recursos, estrategias y programas autonómicos en materia de vivienda, de modo que el plan municipal resulte más completo y efectivo para atender las necesidades de la ciudad.
"Desde el consenso y la colaboración entre administraciones se pueden abordar mejor problemas tan complejos como el de la vivienda. No basta con promover nuevos pisos, es necesaria una visión completa que aborde la rehabilitación y reacondicionamiento de edificios, que limite los usos que retiran viviendas del mercado residencial y que ponga en uso el suelo disponible", concluyó Fernández Llaneza.
