Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE quiere impulsar un Plan Municipal de Vivienda ante la "crítica" situación del mercado residencial

"Desde el consenso y la colaboración entre administraciones se pueden abordar mejor problemas tan complejos como este", señaló Fernández Llaneza

Carlos Fernández Llaneza y Jorge García Monsalve atienden a los medios en la plaza del Ayuntamiento.

Carlos Fernández Llaneza y Jorge García Monsalve atienden a los medios en la plaza del Ayuntamiento. / Pelayo Méndez

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo presentó una proposición ante el Pleno para impulsar la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda que responda al "crítico" momento que vive el mercado residencial en la ciudad. "Es fundamental garantizar que el suelo público se destine de forma efectiva a vivienda asequible y que los nuevos desarrollos urbanísticos incorporen una visión social acorde a las necesidades reales de la ciudad", remarcó el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza.

La propuestas de los socialistas propone que el futuro Plan Municipal de Vivienda se construya sobre un diagnóstico riguroso y establezca prioridades claras y realistas. Entre los ámbitos clave que destacan se encuentran el alquiler asequible, la ampliación del parque público, la rehabilitación y regeneración urbana, así como la atención a los colectivos con mayores dificultades de acceso. Para garantizar su eficacia, plantean que su elaboración se realice mediante un proceso de diálogo con los grupos municipales, agentes sociales y económicos, y entidades especializadas.

Además, la iniciativa subraya la importancia de mantener una coordinación estrecha y permanente con el Gobierno del Principado de Asturias. El objetivo es alinear recursos, estrategias y programas autonómicos en materia de vivienda, de modo que el plan municipal resulte más completo y efectivo para atender las necesidades de la ciudad.

"Desde el consenso y la colaboración entre administraciones se pueden abordar mejor problemas tan complejos como el de la vivienda. No basta con promover nuevos pisos, es necesaria una visión completa que aborde la rehabilitación y reacondicionamiento de edificios, que limite los usos que retiran viviendas del mercado residencial y que ponga en uso el suelo disponible", concluyó Fernández Llaneza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
  3. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  4. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  5. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  6. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
  7. Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
  8. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»

Los jóvenes a quienes dispararon al darse a la fuga tras arrollar a un agente en La Florida: "No sabíamos que eran policías, no se identificaron, no quise atropellarlos"

Los jóvenes a quienes dispararon al darse a la fuga tras arrollar a un agente en La Florida: "No sabíamos que eran policías, no se identificaron, no quise atropellarlos"

Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante

Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante

Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses

Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses

El PSOE quiere impulsar un Plan Municipal de Vivienda ante la "crítica" situación del mercado residencial

El PSOE quiere impulsar un Plan Municipal de Vivienda ante la "crítica" situación del mercado residencial

IU reclama crear un Consejo de la Cultura en Oviedo

IU reclama crear un Consejo de la Cultura en Oviedo

Vox votará en contra del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo y denuncia que está "desfasado"

Vox votará en contra del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo y denuncia que está "desfasado"

La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas

La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas

URA denuncia en Las Regueras la situación «límite» que viven los ganaderos por los ataques de lobo

URA denuncia en Las Regueras la situación «límite» que viven los ganaderos por los ataques de lobo
Tracking Pixel Contents