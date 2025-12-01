Reunidos bajo el "espíritu Cibeles": Veteranos del histórico club de hockey sobre patines, que ganó en 1980 la Copa del Rey, entregan en Oviedo su distinción anual

Exjugadores y exdirectivos del histórico Club Patín Cibeles, junto a aficionados del desaparecido equipo de hockey patines, se reunieron, en la tradicional comida navideña anual. El Club de Tenis de Oviedo acogió el encuentro, que se celebra desde hace más de 30 años y en el que se entrega cada año la distinción Cibelista del año «Premio Armando Álvarez».

Este galardón reconoce la labor de defensa y promoción de la Asociación Amigos del Club Patín Cibeles y de su equipo de veteranos. Benigno Salvador, que fue directivo del club a partir de la década de los sesenta del pasado siglo, recibió el premio en esta ocasión, en el transcurso de la comida anual.

El distinguido «siguió y sigue muy vinculado al equipo de veteranos y a la asociación», señaló Juan Luis Maestro «Juanchi», exjugador del Club Patín Cibeles. La distinción entregada a Benigno Salvador es una escultura que representa la Cruz de la Victoria.

Por la izquierda, "Juanchi" y Benigno Salvador, sostienen el galardón. / LNE

La comida organizada en las fechas navideñas es, cada año, una oportunidad para compartir buenos recuerdos de un club de hockey fundado en la temporada 1953-1954 y que a principios de la década de los ochenta discutió el dominio catalán. El Club Patín Cibeles, con una gran generación de jugadores de la cantera, compitió con los mejores equipos y ganó en 1980 la final de la Copa del Rey al Barcelona, disputada en Salamanca. El marcador terminó con un 4-0 favorable al equipo que entrenaba Andrés Caramés.

El "espíritu Cibeles"

Tras la desaparición del Cibeles se creó la Asociación de Amigos del Club Patín Cibeles y el equipo de veteranos para «mantener el que llamamos ‘espíritu Cibeles’, de compañerismo», explicó «Juanchi». Exjugadores del club de hockey sobre patines participan desde hace doce años en campeonatos europeos de hockey sobre patines.

Este año, presentaron dos equipos en la competición, que se desarrolló en Portugal. «El de la categoría de mayores de 50 quedó en quinto lugar y el de mayores de 60 fue primero», destacó «Juanchi».

También compite Amigos del Cibeles en la liga asturiana de veteranos con otros cuatro equipos de la región: Grado Hockey, Centro Asturiano, Club Patín Mieres y Telecable. De estas competiciones, en las que se reúnen quienes en su día defendieron los colores del Club Patín Cibeles, y de las anécdotas de los tiempos dorados del Club Patín Areces se habló en la tradicional comida anual.

Meses antes, a finales de septiembre, la histórica plantilla recibió un homenaje en el estreno en competición oficial del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes en un partido que le enfrentó al Movistar Estudiantes. Un escenario en el que el Club Patín Cibeles disputaba sus partidos, aunque, como recuerda «Juanchi», «tenía las gradas más alejadas que ahora». Integrantes del equipo de hockey sobre patines pasaron el testigo simbólicamente al capitán del OCB, Raúl Lobaco.