El SIPLA celebra sus 30 años y homenajea a los agentes jubilados en el Auditorio de Oviedo
El sindicato de policías locales SIPLA-CSLA celebró este lunes en el Auditorio Príncipe Felipe su 30 aniversario con un acto institucional presidido por el concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado. La organización rindió homenaje a los agentes afiliados que este año alcanzan la jubilación, reconociendo su trayectoria profesional y su aportación al servicio público.
También se distinguió a varios policías por intervenciones destacadas realizadas en el ejercicio de sus funciones, ejemplos —subrayó la dirección del sindicato— del compromiso y la vocación que caracterizan al colectivo. Prado felicitó a SIPLA por sus tres décadas de historia y agradeció la intensa labor diaria de los agentes municipales, a quienes pidió «mantener la cercanía y la profesionalidad que identifican a la Policía Local de Oviedo».
