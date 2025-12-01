Estos son los grandes equipamientos que Oviedo hará en La Vega para acercarse a la capitalidad cultural: luces, cámaras y muchos libros

Oviedo avanza hacia una profunda transformación cultural con la antigua fábrica de armas de La Vega como eje de un ambicioso plan que incluye una biblioteca central, un espacio escénico, una escuela de cine y un centro de creación contemporánea. Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento –que se encuentra en conversaciones con Defensa y el Principado para desarrollar urbanísticamente el complejo– prepara otra de sus grandes apuestas: convertir el Palacio de los Niños, en el parque de Invierno, en la futura Casa de las Artes, un equipamiento destinado a convertirse en referencia municipal. Así lo recoge el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025–2035 (PECO 2035), aprobado este lunes por unanimidad de todos los grupos presentes en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura.

El PECO supone, según sus impulsores, un punto de inflexión para la ciudad, al fijar las principales líneas de actuación cultural de la próxima década y servir de soporte estratégico para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. El documento nace del trabajo conjunto entre el equipo de Oviedo 2031 y la Fundación Kreanta, reconocida por su experiencia en planificación cultural y desarrollo urbano.

A lo largo de los últimos meses, los grupos políticos municipales participaron activamente en la elaboración del plan mediante reuniones y aportaciones. El director de Oviedo 2031, Rodolfo Sánchez, destacó este lunes el esfuerzo del equipo encargado de la redacción. Recordó la labor del coordinador Pepe Mompeán, de la coordinadora territorial Zoe López y del personal de Kreanta, a quienes atribuyó la capacidad de haber «construido en tiempo récord un gran plan de futuro para la cultura de Oviedo».

Proceso participativo

El documento surge de un proceso participativo amplio que incluyó a agentes culturales, ciudadanos, instituciones y especialistas. A partir de sus aportaciones, se diseñó una estrategia que concibe la cultura como un derecho fundamental, accesible para todos los ovetenses con independencia de su origen, edad o situación económica. El PECO insiste en el papel de la cultura como herramienta de cohesión social y refuerza la idea de que debe integrarse de manera transversal en todas las políticas públicas.

En este marco, la reorganización de los equipamientos municipales se convierte en uno de los pilares del plan. La intervención en La Vega busca dotar al recinto de nuevos usos culturales capaces de combinar memoria industrial, innovación y creación artística. La futura biblioteca central se plantea como el edificio de referencia de la red municipal, concebida para acoger nuevas formas de acceso al conocimiento y reforzar la vida cultural de proximidad. La escuela de cine y el espacio escénico pretenden atraer talento joven y profesional, y el centro de creación contemporánea aspira a servir de laboratorio para proyectos experimentales.

La otra gran operación prevista es la transformación del Palacio de los Niños en una Casa de las Artes destinada a integrar formación, mediación cultural y actividad creativa. El Consistorio quiere que el edificio tenga tres salas de ensayo, dos auditorios y espacios destinados a residencias artísticas, abiertos tanto a creadoras y creadores locales como a quienes lleguen de otros territorios.

El PECO se articula en torno a cinco grandes líneas estratégicas. La primera quiere fortalecer la gobernanza cultural, apostando por modelos colaborativos que mantengan un diálogo constante entre administración, agentes y ciudadanía. La segunda se centra en el impulso al sector cultural y la creación artística, con especial atención al talento emergente y al apoyo continuado al tejido local. La tercera promueve una vida cultural participativa, accesible e inclusiva, reforzando las bibliotecas de barrio, la conexión entre cultura y educación y la implicación de jóvenes y mayores. La cuarta integra la cultura como motor de un desarrollo urbano sostenible, valorando la diversidad del concejo como un activo social. La quinta sitúa el patrimonio y el paisaje como ejes de desarrollo, defendiendo modelos de gestión innovadores que garanticen su preservación y uso responsable.

Los artífices de la candidatura insisten en que el PECO no es un plan limitado a la candidatura europea, sino una transición estructural de largo recorrido llamada a consolidar un modelo cultural más sólido y participativo. Con su aprobación, Oviedo se dota de una hoja de ruta ambiciosa que combina tradición, innovación y participación, situando a la cultura como uno de los grandes motores de su desarrollo para la próxima década.

«Bid Book»

La aprobación del PECO 2035, es un paso indispensable para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, que tiene hasta el próximo 26 de diciembre para entregar a las autoridades europeas el «Bid Book», el documento clave que deberá entregarse antes del 26 de diciembre, para exponer el estado general del proceso, de cara al primer corte de la carrera por el reconocimiento europeo en el que también compiten las ciudades españolas Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo. n