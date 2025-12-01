Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Oviedo por un incendio provocado por una cortocircuito: un bebé y una mujer se vieron afectados por el humo

Los bomberos tuvieron que cortar la calle y la afectada tuvo que ser trasladada al HUCA

VÍDEO: Susto en Oviedo por un incendio en un piso de la avenida Torrelavega

Lucas Blanco

L. B.

Un incendio declarado alrededor de las once de la mañana de este lunes en el número 27 de la avenida de Torrelavega, en Oviedo, ha provocado un importante despliegue de bomberos y Policía Local, obligando a cortar la vía al tráfico.

El fuego se inició en un cortocircuito en un tercer piso, donde se encontraba una joven junto a su bebé. Las llamas fueron controladas con rapidez, pero el intenso humo generado se extendió por el edificio, complicando la evacuación.

La mujer tuvo que ser trasladada al HUCA para una valoración médica, previsiblemente por inhalación de humo, mientras que el bebé fue atendido en el lugar sin que, en principio, se reportaran complicaciones importantes.

Los bomberos trabajan todavía en la ventilación del inmueble y en la comprobación de posibles focos residuales, por lo que la calle permanece cortada temporalmente.

