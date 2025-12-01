URA denuncia en Las Regueras la situación «límite» que viven los ganaderos por los ataques de lobo

La Unión Rural Asturiana (URA) denunció en Biedes (Las Regueras) los continuos daños del lobo registrados en una zona considerada libre. Vecinos de Las Regueras y Llanera relataron pérdidas de ovejas, cabras y vacas, incluso en zonas de Oviedo como Brañes, y criticaron la falta de acción administrativa. Borja Fernández reclamó ampliar el plan de gestión y medidas de control ante una situación «límite» de los ganaderos. En la imagen, los asistentes al acto de URA.