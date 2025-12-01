Vox votará en contra del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo y denuncia que está "desfasado"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su portavoz Sonsoles Peralta, anunció que se opondrá al Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el pleno municipal que se celebrará mañana y solamente cambiará su voto si se aceptan una serie de enmiendas. "Se trata de un plan de movilidad elaborado sin contar con los instrumentos adecuados para su redacción e implementación de manera eficiente y racional. Además, está cargado de ideología y se ha diseñado sin tener en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía", denunció Peralta.

Vox denuncia que el plan de movilidad presentado se ha elaborado sin tener en cuenta los principales instrumentos de planificación urbana y territorial del Consejo de Gobierno. Según el partido, la redacción de este plan debería ir de la mano de la revisión del Plan General de Organización Urbana, ya que hacerlo de manera independiente supone una "irresponsabilidad" y un "gasto innecesario de dinero público".

"Este plan de movilidad está claramente impregnado por la ideología de la Agenda 2030, el Pacto del Clima y el modelo de ciudades de 15 minutos, así como por un conjunto de normas que responden al histerismo climático de la izquierda, respaldado en muchos casos también por el Partido Popular. Prioriza las zonas de bajas emisiones y la sostenibilidad sobre las necesidades reales de los vecinos de Oviedo", aseguró Peralta.

El partido advierte que, sin una planificación coherente y conjunta, el plan de movilidad carece de base sólida para abordar los flujos de circulación, la actividad económica y laboral, y las futuras necesidades de transporte público e infraestructuras. Según Vox, esto puede derivar en decisiones improvisadas, carentes de visión a largo plazo, que afecten negativamente a la eficiencia del sistema de movilidad y al ordenamiento urbano estratégico.

"Se trata de un panfleto político más, pensado para no confrontar a la izquierda y asegurar fondos y subvenciones, en lugar de un documento serio y responsable que responda a las necesidades actuales y futuras del municipio", concluyó la portavoz de Vox.