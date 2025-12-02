Andrés Restrepo gana el "Tigre Juan" con una sátira sobre la autoficción

Hasta ayer, para Andrés Restrepo Gómez, Oviedo era un centro comercial, uno de los más grandes de Medellín, su ciudad natal. "Y ahora, como dice ese logo, Oviedo es el origen del camino". El autor colombiano celebraba así, con la facilidad del guionista que ha sido siempre, la bendición que la concesión del 47º premio "Tigre Juan" supone para el novelista que ha empezado a ser con "El mal de Aira" (Barrett), la obra galardona ayer en el Salón de Té del teatro Campoamor con uno de los reconocimientos de mayor prestigio en España en la modalidad de premio de la crítica –en la actualidad está dedicado a señalar la importancia de obras que no han tenido el reconocimiento que se merecen.

La ceremonia del fallo del "Tigre Juan" y del Certamen Joven de Relatos Cortos tuvo dos presencias espectrales de profunda resonancia en la audiencia y la asociación organizadora y responsable del "Tigre", Tribuna Ciudadana. Uno fue, Alfonso Toribio, añorado director de la entidad y uno de los artífices del rescate del premio en los años más complicados, fallecido en septiembre. El otro, Javier García Rodríguez, jurado del "Tigre" que se falló ayer y de los cinco anteriores. Además de las ovaciones, discursos de agradecimiento a uno y otro y homenaje a García Rodríguez en la persona de su esposa, el mejor recuerdo a la figura del profesor y escritor vallisoletano tuvo su expresión en el propio libro "El mal de Aira", por su condición posmoderna, autoficcional sin auto, metaliteraria y artefáctica.

El jurado, leyó su secretaria, Susana Tejedor, emocionada al recordar también a Javier García Rodríguez, destacó de la novela de Restrepo la "irreverencia", la "capa autoparódica", el tono humorístico pero la reflexión seria sobre arte y literatura, y celebró "una obra fresca y rompedora, alejada del tópico de la escritura inercial y que incorpora un fino y demoledor análisis de la narrativa adocenada que persigue".

"El mal de Aira" da cuenta de la obsesión enfermiza de Andrés Restrepo Gómez con el prolífico escritor argentino César Aira. Es la primera novela de su autor, que posee, por otra parte, publicaciones como dramaturgo y un apreciado trabajo como director y guionista, habiendo asesorado a su compatriota Simón Mesa Soto en el guión de "Un poeta", candidata al "Óscar" por Colombia.

El finalista del "Tigre Juan" recayó en "El chico que ganaba todos los premios" (Comba), libro de relatos donde el madrileño Miguel Á. González (premio "Café Gijón" en 2016 por "Todos los miedos") ha recopilado veinte años de dedicación al relato breve. El jurado destacó el "interesantísimo corpus", "la economía de medios, la precisión léxica y la concisión sintáctica". González agradeció tener un reconocimiento "muy grande" para un libro "muy pequeño", y aunque admitió que "en la vida casi siempre se pierde y muy pocas veces te tocar ganar", concluyó que "el verdadero premio es sentarse a escribir".

En el IX Certamen Joven de Relatos Cortos que lleva también el nombre de la célebre novela de Pérez de Ayala los premiados fueron Lucía Cárdenas (Chiclana de la Frontera) y Pablo Hu (Pola de Lena) en la categoría de 12 a 17 años por "Volver a casa" y "Madre", respectivamente, y José Francisco Carreño ("El niño que coleccionaba cielos" ) y Adrián de la Fuente ("El sembrador"), en la categoría de 18 a 30 años. Se da la circunstancia, destacó Javier Gámez, directivo de Tribuna, que estos dos autores son jóvenes científicos que residen fuera de España en la actualidad y ayer hicieron un esfuerzo para estar presentes en la entrega de premios.

El presidente de Tribuna Ciudadana, Pedro Sánchez Lazo, realizó un sentido canto en defensa de la lectura, evocando un artículo del periodista de LA NUEVA ESPAÑA Tino Pertierra, y un lamento por el daño que web y redes sociales hacen en las capacidades de la lectura profunda, mantuvo apoyándose en un texto de Scurati. El concejal, David Álvarez, presidente de la Fundación Municipal de Cultura que sostiene el galardón, destacó la "honra" que el "Tigre" supone para "Oviedo y quienes la habitamos, consolidando a la ciudad como referente en el ámbito literario español".

La entrega de premios, los agradecimientos y una actuación de la chelista Belén Méndez Valledor despidió por este año el "Tigre Juan", en un Oviedo que para Restrepo deja de ser, ahora, lugar de compras y empezará a ser camino hacia las ventas.