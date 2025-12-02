El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?

l pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado de manera definitiva el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad, así como la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Tras el visto bueno del pleno, ambas normativas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. El PP ha aprobado el PMUS en solitario, mientras que la ZBE la ha apoyado también IU-Convocatoria por Oviedo. El PSOE ha votado en contra del Plan y se abstuvo en la votación de la ZBE, mientras que Vox ha votado en contra de los dos textos.

Estos documentos buscan transformar el modelo urbano hacia uno más sostenible, saludable y conectado, dando respuesta a los nuevos hábitos de desplazamiento de la ciudadanía y a los objetivos de descarbonización marcados por Europa.

Los pilares fundamentales sobre los que se asienta el plan son la implantación progresiva de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la ampliación de los espacios peatonales y una reestructuración del transporte público.

El segundo teniente de alcalde de Oviedo y concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Ignacio Cuesta, ha asegurado que este plan pretende "mejorar calidad vida ciudadanos" con una movilidad "más amable"; una gestión "más eficiente en el uso de espacios públicos"; la reducción del impacto ambiental del transporte en su conjunto con la reducción de emisiones de elementos más contaminantes; y priorizar la seguridad vial y accesibilidad.

Todo ello se logrará a través de 46 medidas, "muchas" de ellas ya ejecutadas y algunas que se harán "en fechas próximas", según el edil. El Plan de Movilidad Urbana gira en torno a cinco ejes estratégicos: la promoción de una movilidad de bajas emisiones; una movilidad activa y saludable; un transporte público competitivo y accesible; la gestión "eficiente" de la movilidad motorizada; y un sistema de movilidad "participativo, coordinado e inteligente".

En el ámbito del transporte público, Cuesta ha explicado se están definiendo itinerarios, frecuencias, paradas y el transporte a demanda en la zona rural. "Es un proceso que pretendemos tener completado e implantado en el primer semestre del año 2026", ha asegurado.

En cuanto a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, el concejal ha asegurado que "no afectará ni a quienes vivan en Oviedo ni a quienes trabajen en Oviedo". En el primer caso, ha dicho, porque estarán excepcionados de las restricciones. En el segundo, porque podrán contar con autorizaciones temporales. El edil ha agregado que "en ningún caso, ningún trabajador ni visitante se verá obligado a tener que cambiar su vehículo para circular por la ciudad".

El diseño de la ZBE contempla una estructura de zonificación con distintos niveles de restricción para modular su impacto. En el corazón del área regulada se definirá una "Zona Cero Emisiones", que abarcará el anillo interior del centro histórico. Además, se crearán "Zonas de Especial Sensibilidad" en los entornos de centros escolares y sanitarios para proteger a los colectivos más vulnerables.