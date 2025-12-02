El Ayuntamiento de Oviedo ofrece trabajo a 31 jóvenes parados: estos son los requisitos para optar a las plazas

La Concejalía de Economía, Empleo y Transformación Digital, dirigida por la edil Leticia González, abrió ayer el plazo de inscripción para optar a uno de los 31 contratos formativos del programa municipal «Contratos formativos para la adquisición de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 2025». La convocatoria, dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años, permanecerá abierta hasta este viernes.

La oferta incluye plazas en Gestión Administrativa (6), Administración y Finanzas, Secretariado o Asistencia a la Dirección (12), Administración de Sistemas Informáticos en Red (1), Gestión Forestal o Paisajismo (1) y diversas titulaciones universitarias, entre ellas Derecho, Trabajo Social (3), Arquitectura (2), Geografía, Diseño de Interiores, Historia del Arte, Sociología y Ciencias del Deporte.

El plan, cofinanciado por el SEPE, el SEPEPA, el FSE+ 2021-2027 y el propio Ayuntamiento, busca facilitar la inserción laboral de jóvenes con formación, ofreciéndoles su primera experiencia profesional en la administración local. Los contratos, de duración máxima de un año, serán a jornada completa y bajo la modalidad formativa para la obtención de la práctica profesional.

Podrán participar quienes estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, figuren como demandantes de empleo en el Sepepa y tengan entre 16 y 29 años. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial disponible en la página web municipal «www.oviedo.es» o en los registros municipales.