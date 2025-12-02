Este es el barrio de Oviedo que acaba de sumar de golpe más de 100 nuevas viviendas

El barrio de La Florida, uno de los enclaves de mayor crecimiento y proyección de Oviedo, sigue expandiendo su horizonte residencial. La promotora Habitat Inmobiliaria ha culminado y entregado la primera fase de su ambicioso proyecto, Habitat Mirador Florida, inyectando al mercado 106 nuevas viviendas y 4 locales comerciales tras una inversión que supera los 22 millones de euros.

Esta operación, que se sitúa junto al popular Paseo de la Florida, no solo eleva la oferta de obra nueva en la capital asturiana, sino que también ha supuesto un importante revulsivo económico local, generando más de 400 empleos directos e indirectos durante su construcción, según confirman fuentes de la compañía.

Tal y como subraya su nombre, el elemento más distintivo de esta promoción es su diseño orientado al disfrute del entorno natural. Gracias a su ubicación privilegiada, las viviendas ofrecen espectaculares vistas panorámicas al Parque Oeste y La Argañosa, destacando especialmente sus amplias terrazas.

El proyecto, firmado por el estudio internacional INGENNUS, se caracteriza por su apuesta decidida por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las 106 viviendas, de 1 a 4 dormitorios, cuentan con calificación energética A (CEE), lo que garantiza un alto nivel de aislamiento térmico y acústico, además de incorporar suelo radiante en todas las estancias para el confort de sus residentes.

La disposición arquitectónica en forma de 'U' maximiza la luminosidad y la amplitud de los espacios, complementada por un gran jardín interior que no solo aporta calidez, sino que contribuye a la eficiencia energética del conjunto residencial. Cada unidad se completa con plaza de garaje, trastero y un cuarto de bicicletas, cumpliendo con las demandas del comprador contemporáneo.

Habitat Mirador Florida se erige en la calle Carreño, en el corazón de un barrio que se ha consolidado rápidamente como una de las zonas residenciales más solicitadas de Oviedo. La Florida se beneficia de una completa dotación de servicios —desde centros educativos a comercios y equipamientos deportivos— y de una excelente red de comunicaciones, con accesos directos a la N-634, la A-66 y al Gran Bulevar de Los Prados.

La entrega de esta primera fase, según la promotora, "refuerza el compromiso de Habitat Inmobiliaria con el nuevo modelo de ciudad que está tomando forma en el barrio de La Florida, aportando viviendas de calidad y creando un entorno urbano más sostenible y conectado."

Mientras se celebran estas primeras entregas, la compañía ya avanza en la construcción y comercialización de la segunda fase del proyecto, que sumará otras 87 viviendas, reafirmando así su apuesta por el crecimiento residencial de Oviedo.