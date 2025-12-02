El centro de Montecerrao, con 8 millones, principal inversión en Oviedo de los presupuestos regionales

Unos 43 millones en más de una veintena de partidas. Esos son los fondos contemplados en trazos gruesos por el proyecto del presupuesto del Principado para el 2026 en Oviedo. Las principales partidas se destinan al Colegio de Educación Especial de Montecerrao (8 millones), los derribos del viejo HUCA (3,65 millones) y la creación del nuevo centro especial de la ELA en el Materno Infantil (3,4 millones de euros), más allá de la macroinversión de 14,8 millones que suman cinco actuaciones programadas en la depuradora de Villapérez para implantar un moderno sistema de reutilización de aguas residuales. No obstante, también destacan los 800.000 euros de apoyo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, mientras que solo se contemplan 400.000 euros para la unificación de sedes judiciales y otros 150.000 para diseñar el plan especial del Cristo. En los papeles no aparece ninguna partida para La Vega, pues el Gobierno Regional supedita esa inversión a que el Ayuntamiento avance en el diseño del plan especial para la zona.

A los 400.000 euros para avanzar en la unificación de sedes judiciales en Llamaquique, un proyecto largamente esperado que está condicionado al traslado de facultades al antiguo HUCA hay que sumar las obras de eficiencia en el Palacio de la Justicia, contarán con 252.000 euros, reflejando una combinación de proyectos inmediatos y de planificación a medio plazo.

En materia de movilidad se reservan 262.855 euros para finalizar los tapices rodantes que forman parte del equipamiento del hospital, también se destinan más de 1,8 millones de euros para mejorar el acceso a Ciudad Naranco a través de la glorieta Luis Oliver, mientras que la pasarela entre las estaciones de autobús y tren contará con 1.554.740 euros, y el intercambiador del Cristo con 53.712 euros. Otro proyecto de infraestructura incluye prevé 1.092.421 euros para la oficina de empleo en General Elorza, así como 1.365.258 euros para el Centro de Tecnificación del Cristo.

En materia sanitaria, destaca la inversión de 3,4 millones de euros para transformar el Materno Infantil en un centro especializado en el tratamiento de la ELA, así como otros 2,5 milllones para la redacción del plan director y acometer obras de mejora en el Hospital Monte Naranco. Por otro lado, se destinan 500.000 euros para la construcción del Laboratorio de Salud Pública en Oviedo.

El ámbito cultural y social más allá de los 800.000 euros para la capitalidad, que cuadruplican los contemplados por las cuentas de este año para el mismo objetivo, también recibe atención presupuestaria relevante. La Fundación Ópera contará con 270.000 euros para su temporada (20.000 euros más) y 100.000 euros para sus sesiones terapéuticas, mientras que la temporada de zarzuela dispondrá de 30.000 euros. Asimismo, se inyectarán 380.000 euros para el plan del Prerrománico.

El presupuesto también contempla inversiones en vivienda y rehabilitación de edificios. La Oficina de Vivienda de Oviedo dispondrá de 190.000 euros, y se asignan 200.000 euros para transformar el edificio de La Malatería en viviendas de alquiler asequible. Por su parte, el centro de menores de Sograndio contará con 630.000 euros para reforma, con una cifra adicional de 672.000 euros destinada a trabajos complementarios.

El sector educativo tendrá fondos para escuelas infantiles y centros de enseñanza secundaria. Así, se destinan 36.919 euros para la escuela 0-3 de Villar de Trubia, 133.173 euros para la Gesta y 170.726 euros para Pablo Miaja. El IES Alfonso II recibirá 617.000 euros para mejorar la eficiencia energética, mientras que el Conservatorio Superior de Música dispondrá de 272.735 euros para obras de mejora.

En conjunto, el proyecto de presupuestos refleja una apuesta por proyectos que en su mayoría ya están en marcha o dan continuidad a apuestas como la de reactivar la zona del Cristo, a pesar de que el Principado todavía no ha aclarado los plazos para llevar a buen puerto su ejecución definitiva.