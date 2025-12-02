Este coro ovetense, con más de veinte años de experiencia, busca nuevos integrantes: "No hace falta tener una gran voz"

"A nuestra edad es muy beneficioso memorizar, relacionarnos con otras personas y trabajar en equipo. La música coral solo tiene ventajas: los ensayos nos estimulan y además nos permiten compartir momentos de convivencia." Con esas palabras describió el sentir de todos los integrantes de la Coral Dafne su vicepresidente, Fini Rodríguez. Esta agrupación coral, formada por una veintena de jubilados ovetenses, ensaya dos veces a la semana en el Centro Social de Teatinos bajo la batuta del director Ángel Albarracín. Durante estas últimas semanas, están perfeccionando su repertorio de canciones navideñas para afrontar la recta final de año en la que tienen cinco actuaciones.

La Coral Dafne nació en 2002, sus miembros han ido cambiando, pero sigue vigente 23 años después. Gracias a los diferentes encuentros corales, actuaron en muchos puntos de la geografía española. Su buena reputación les dio la oportunidad de realizar intercambios con agrupaciones corales de Francia y Portugal.

"En los viajes que hacemos lo mejor es estar juntos y disfrutar de la compañía, somos un grupo. La actividad que más nos gusta son los encuentros corales, compartimos una cena y ellos nos invitan a devolver la visita así disfrutamos de la música y de la amistad", destacó el presidente, José Alonso.

Ahora están centrados en los bolos de Navidad, pero manejan muchos registros. Tienen canciones para acompañar la homilía de un sacerdote, participaron en varios eventos relacionados con el Camino de Santiago con melodías medievales y también controlan un amplio repertorio de música que nada tiene que ver con la religión. Además, cantan en ocho idiomas: castellano, latín, francés, italiano, euskera, gallego, catalán y asturiano.

Sus "cursos" van desde mediados de septiembre a finales de junio, siempre despiden el año actuando en una misa en la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. A pesar de llevar tantos años, todavía se les ocurren muchos lugares en los que les gustaría cantar, especialmente fuera del Principado.

Todos los meses pagan una cuota de socio para financiar los diferentes viajes que organizan. Bromean diciendo que "nos movemos en el amplio margen de la miseria" y recuerdan que en sus viajes a Francia llevaban algún bocadillo para ahorrar. Su objetivo es que la capacidad económica nunca sea un aspecto limitante para formar parte del coro.

En busca de relevo

La directiva de la Coral Dafne está buscando nuevos integrantes. Tienen claro que la presencia en la agrupación no es eterna y señalan que "llega un momento en el que la edad te limita para participar". Actualmente, tienen a dos integrantes enfermos que participaban activamente el año pasado.

"En el coro no hace falta tener una gran voz, lo más importante es tener interés y que te guste la música, eso es lo que realmente cuenta. Nadie está excluido de cantar, todos pueden participar y disfrutar de la experiencia", apuntó Emilio Álvarez, tesorero y miembro desde 2006, animando a otros jubilados a sumarse al equipo de la Coral Dafne.