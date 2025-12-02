El grito de auxilio de la familia afectada por el incendio de este lunes en Oviedo: "No tenemos a dónde ir"
La joven sorprendida por las llamas mientras bañaba a su bebé sigue ingresada en el HUCA con quemaduras en la cara y las manos
La Policía Nacional investiga si la plantación de marihuana del vecino detenido estuvo detrás del cortocircuito que originó el fuego
"Servicios Sociales nos tiene temporalmente realojados en un hotel, pero no nos dan una vivienda de emergencia y no tenemos a dónde ir". Son las palabras de María José Cossio, sobrina de la joven herida en el incendio causado por un cortocircuito que la sorprendió mientras bañaba a su bebé de cinco meses en un tercer piso de La Tenderina este lunes. Cossio realizó estas declaraciones mientras acompañaba a su tía en el HUCA, donde continúa ingresada tratándose de las quemaduras sufridas en la cara y las manos, mientras que su hija ya ha recibido el alta y está en el hotel con la familia.
La herida compartía el piso, además de con el bebé, con su marido, sus cuñados, su sobrina y su abuela política. Ahora ellos, al igual que los 15 vecinos de los cinco pisos restantes, no pueden acceder a los mismos al estar precintados mientras la Policía Nacional sigue investigando si el cortocircuito que provocó el fuego pudo tener su origen en una instalación eléctrica irregular instalada por un vecino que fue detenido tras descubrir durante las labores de extinción que tenía una plantación de marihuana.
