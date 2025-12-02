La iluminación navideña repartirá 11.000 euros entre los comercios de Oviedo

El Ayuntamiento, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, convoca la sexta edición del Concurso de Iluminación “Navidad Oviedo”. El objetivo de esta iniciativa es incentivar el atractivo de la ciudad en estas fechas, promoviendo el fomento de la actividad económica y el empleo. "Contribuye a crear ambiente en las calles, invita a pasear y a comprar en Oviedo y nos ayuda a seguir consolidando la ciudad como un destino atractivo en esta época", señaló la concejala Leticia González.

En total, se repartirán 11.000 euros en premios, que se distribuirán entre tres galardones principales otorgados por un jurado especializado y otros diez mediante votación popular. El primer premio estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000 euros, mientras que los diez premios adicionales supondrán 500 euros para cada establecimiento ganador. Los negocios interesados en participar podrán formalizar su inscripción hasta el miércoles 10 de diciembre.

Las decoraciones deberán permanecer visibles, al menos, desde el viernes 12 hasta el lunes 22 de diciembre de 2025, ambos incluidos, aunque los participantes podrán mantenerlas instaladas durante más tiempo si así lo consideran oportuno. La ambientación deberá estar siempre inspirada en la Navidad y la iluminación solo podrá colocarse en elementos privados de cada establecimiento, quedando prohibida su instalación en espacios o soportes de uso público.

Los premios se decidirán mediante un sistema mixto que combinará la valoración de un jurado municipal y la votación popular a través de una web específica. "Con este concurso queremos reconocer el esfuerzo de los establecimientos y, al mismo tiempo, implicar a la ciudadanía a través de la votación popular", concluyó la concejala de Economía.