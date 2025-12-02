Luz verde: Oviedo tendrá zona de bajas emisiones a partir del 1 de enero de 2026

El pleno del Ayuntamiento acaba de dar luz verde a que Oviedo se incorpore al mapa de las ciudades españolas que cuentan con zona de bajas emisiones a partir del próximo 1 de enero de 2026. La propuesta, que ha sido presentada por el teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, ha salido adelante con los 17 votos a favor de los grupos del PP e IU-Convocatoria por Oviedo, las seis abstenciones del Grupo Socialista y los tres votos en contra de Vox y la concejal no adscrita. El equipo de gobierno también sacó adelante el nuevo plan de movilidad urbana (PMU), en este caso en solitario ya que el PSOE e IU votaron en contra en desacuerdo con que ese plan estratégico incluya los aparcamientos de la Escandalera y el Campillín. El grado de acuerdo fue mucho mayor en el

El concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, defendió una implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE), a partir del 1 de enero de 2026, que será “medida, viable y racional”. El segundo teniente de alcalde aseguró que “no afectará ni a quienes vivan en Oviedo, ni a quienes trabajen en Oviedo. En el primero caso porque estarán excepcionados de las restricciones, en el segundo porque podrán contar con autorizaciones temporales”. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, precisó la razón de su apoyo a la implantación de ZBE: “Es saludable que Oviedo tenga zona de bajas emisiones, aunque el mapa es discutible”. Pero la coalición de izquierdas prefirió poner el foco “en que se trata de un primer paso, se puede mejorar” una aplicación inicial, a su juicio, “tímida”. Juan Álvarez, concejal del PSOE, calificó de “oportunidad perdida” el nuevo plan de movilidad para la década 2026-2036 y reprochó que se haya incluido en el mismo los aparcamientos subterráneos de La Escandalera y el Campillín, que señaló como “líneas rojas” para su grupo municipal. De la zona de bajas emisiones, también afirmó que se queda muy corta. “Tenía que eliminar 65.000 toneladas de dióxido de carbono al año y se va quedar en 71 toneladas, el uno por ciento. ¿Creen que eso es serio?”, planteó. Según Juan Álvarez el nulo rechazo ciudadano en la fase de información pública, esgrimido por Cuesta, se debe a que “no hay ninguna actuación restrictiva”. La portavoz de Vox mantuvo ante el pleno que “la última palabra sobre la implantación del plan la tendrán los tribunales”, dejando entrever un recurso en la vía judicialmente y criticando “el gran aumento de ingresos en multas” que atribuyó a esta nueva regulación. Tras un debate de 101 minutos, la zona de bajas emisiones quedó aprobada definitivamente para su entrada en vigor con la entrada del año, el próximo 1 de enero. Ahora en las cuatro semanas que quedan por delante, el Ayuntamiento deberá llevar a cabo una labor didáctica para desgranar la letra pequeña sobre las limitaciones que entraña la zona de bajas emisiones.

Los tres partidos mayoritarios si sumaron sus votos para aprobar la revisión del modelo de acción, atención social y políticas sociales del Ayuntamiento, que solo fue rechazado por Vox. La concejal responsable de esa área, María Velasco, defendió la elaboración de un nuevo marco en políticas sociales porque el vigente desde hace cuarenta años ha abocado a los servicios municipales de área a “la casi saturación y burocratización excesiva”. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, señaló como “muy positivo que haya un acuerdo en los servicios sociales”, subrayó el interés de su grupo en sumarse aunque fuera “in extremis”, pero advirtió que de este apoyo “no cabe esperar un cheque en blanco” y dijo que tras este acuerdo, definido “de mínimos” por la propia María Velasco, “ahora tocará pasar de las musas al teatro” y pidió, por ejemplo, “aclarar qué pasa con la unidad de Trabajo Social de Ciudad Naranco”.