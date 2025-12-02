Micaela Moya gana el Ángel González con una obra sobre erotismo y poesía femenina

A partir de un verso de Ana Rossetti, Micaela Moya Cedrola indagó en las expresiones del amor y el erotismo en las obras de cinco poetas españolas de "la transición cultural". Así, con una obra que ha titulado "Manantial imposible: amor y erotismo en la poesía de Ana Rossetti, Ángeles Mora, Aurora Luque, Inmaculada Mengíbar y Josefa Parra", ha obtenido el Premio Internacional de Investigación Literaria "Ángel González", que convoca la Universidad de Oviedo a través de la cátedra que vela el legado del poeta ovetense.

De la obra de la investigadora de la Universidad de Salamanca, que antes pasó por la Nacional de Mar de Plata y la de Bergamo, el jurado, presidido por la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos, destacó su acercamiento a una nueva representación del deseo femenino que supera la educación nacional católica y convierte al hombre en objeto de deseo, con una mirada que subvierte el orden tradicional.

El fallo de esta undécima edición del certamen se dio a conocer ayer, en el acto en el que se presentó la obra ganadora de la pasada convocatoria, "La ciudad en la poesía europea de la segunda mitad del siglo XX", de Guiomar Matarranz Martínez, ya editada en el sello de la Universidad de Oviedo.

La autora recordó ayer en el Aula Rector Alas de la Universidad un encuentro, a la edad de nueve años y paseando con su madre, con Ángel González, a quien su progenitora se dirigió con profunda admiración. "Acabamos de conocer a uno de los mejores poetas de este país", le confió su progenitora al despedirse de él. Con el tiempo, Guiomar Matarranz se convirtió en ávida lectora de su poesía. El año pasado ganó el premio de investigacion que lleva su nombre.

Su libro está dedicado a las ciudades y la poesía y en él analiza la forma en la que una decena de poetas franceses, anglosajones y españoles –entre ellos el propio Ángel González– se relacionan con las urbes modernas en su poética. Beaudelaire,T. S. Elliot y García Lorca para empezar. Guiomar Matarranz fue presentada por el profesor Leopoldo Sánchez, director de la tesis que dio origen a su libro, y antes de despedirse dejó una reflexión sobre la naturaleza de la lectura: "Es adentrarse en un universo desconocido que poco a poco nos va pareciendo so mas familiar".