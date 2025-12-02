Contenido ofrecido por La Quinta de Abuli
Ya es Navidad en Abuli: La Quinta te invita a celebrar las fiestas con su nuevo programa gastronómico
Estas fiestas brinda en un escenario de altura y reserva ya para no quedarte sin vivir una experiencia inolvidable
La Quinta de Abuli en Oviedo se sumerge de lleno en las fiestas navideñas para ofrecerte el mejor plan para disfrutar con los tuyos.
Con su espectacular encendido navideño, el espacio dio por inaugurada la temporada de fiestas el pasado jueves 27 de noviembre. Un momento en el que se dio a conocer su programa de Navidad 2025, invitando a los asturianos a celebrar estas fechas sin preocupaciones.
El programa de La Quinta de Abuli destaca por su oferta gastronómica para los días más importantes:
- Navidad: Comida especial el 25 de diciembre a las 13:00 h. El menú de 65€ incluye una tarde amenizada con música.
- Nochevieja: Cena y Cotillón la noche del 31 de diciembre, desde las 21:00 h, con orquesta, DJ y barra libre. También se ofrece opción de Fiesta y Cotillón a partir de las 00:15 h.
- Año Nuevo y Reyes: Comidas especiales el 1 de enero y el 6 de enero, ambas a las 13:00 h, con un precio de 65€ por comensal.
Además, el espacio ofrece servicio de menús para llevar del 24 de diciembre al 6 de enero.
¡Reserva tu mesa ahora!
Date prisa y reserva ya tu mesa para disfrutar de una Navidad diferente con La Quinta de Abuli.
- WhatsApp de reservas: 617 324 003
- Correo Electrónico: eventos@laquintadeabuli.com
Toda la información del programa navideño está disponible aquí.

