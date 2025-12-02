Oviedo invertirá 52.000 euros en el Palacio de cara al partido de España

Oviedo acaba de aprobar de urgencia la licitación de un contrato por 52.000 euros consistente en adaptar el Palacio de los Deportes para el histórico partido que la Selección Española de Baloncesto disputará el lunes 2 de marzo de 2026 frente a Ucrania, correspondiente a la cuarta jornada de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. La inversión se distribuye en dos lotes: el primero, por 46.000 euros, cubrirá la adquisición e instalación de hardware para videomarcadores, incluyendo tres indicadores de faltas de equipo, tres relojes de posesión, una consola de control de puntuación inalámbrica y dos indicadores de posesión, todos certificados según estándares FIBA, junto con la formación del personal y una garantía mínima de dos años con asistencia remota.

El segundo lote, por 6.050 euros, contempla el suministro de una Mesa de Árbitros FIBA con capacidad para seis plazas y dos bancos de sustituciones, cumpliendo requisitos de mobiliario para competiciones internacionales. Además, la adjudicataria deberá optimizar el transporte y la instalación fuera de las horas punta para minimizar la congestión del tráfico, bajo riesgo de penalidades de hasta el 10% del contrato.

El Alcalde, Alfredo Canteli, destacó que «es un orgullo que, en un año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte, podamos acoger un evento de esta envergadura», mientras que Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, aseguró que «Oviedo se va a volcar con la Selección». El partido marcará el debut histórico del equipo masculino absoluto en partido oficial en la ciudad, dentro del regreso del equipo nacional al Principado de Asturias diez años después del último encuentro en Gijón.